    LEY

    Piden a Mulino sancionar ley que crea idoneidad para profesionales en Relaciones Internacionales

    José González Pinilla
    El proyecto que crea la idoneidad en la carrera de Relaciones Internacionales fue aprobado en tercer debate. Cortesía/AN

    Estudiantes, profesores y autoridades de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá (UP) abogan para que el presidente José Raúl Mulino sancione el proyecto de ley que regula dicha carrera, el cual fue aprobado el pasado 10 de marzo.

    “Ha sido arduo el camino recorrido para obtener el reconocimiento de esta idoneidad profesional y que la misma solo sea otorgada a quienes poseen el título básico de licenciatura en Relaciones Internacionales”, indicaron en un comunicado.

    A la vez, aclararon que dicha idoneidad no constituye un requisito de ingreso a la Carrera Diplomática y Consular. “Esta se obtiene a través de concursos públicos establecidos por ley”, añadieron.

    La propuesta, que fue impulsada por los diputados José Pérez Barboni y Ernesto Cedeño, regula la obligatoriedad de la idoneidad y crea un Consejo Técnico que acredite y supervise a los profesionales del área. Además, propone un registro obligatorio para quienes la ejerzan.

    Comunicado.

    También se instituye una carrera tanto en el sector público como en el privado, basada en estándares éticos, académicos y técnicos para quienes desempeñen funciones en este campo.

    De acuerdo con los proponentes, el especialista en Relaciones Internacionales debe estar capacitado para contribuir en la toma de decisiones de la gestión gubernamental, aplicando métodos y razonamientos que se adquieren en una formación académica propia del análisis político.

