Piden agilizar limpieza y descarte de desechos en escuelas de San Miguelito antes del inicio de clases

Un recorrido por varios centros educativos del distrito de San Miguelito evidenció la necesidad de que el Ministerio de Educación (Meduca) agilice los procesos de descarte y limpieza de desechos voluminosos antes del inicio del año lectivo 2026, previsto para el próximo 2 de marzo.

Luis Duke, diputado del circuito 8-2 de San Miguelito, señaló que, tras un recorrido de fiscalización del mantenimiento previo al inicio del año escolar, detectó que en varios centros educativos —como el IPT Ángel Rubio, la escuela P. Xavier Villanueva, la escuela Cerro Viento Rural y el Centro de Educación Básica General República de Francia, entre otros— existen numerosos inmuebles y enseres que deben ser retirados de los planteles, ya que representan focos de insalubridad y posibles enfermedades.

Desde autos viejos, inodoros y lavamanos hasta sillas, pupitres y anaqueles, entre otros equipos, han sido descartados y permanecen abandonados en los patios de los planteles. Igualmente, Duke denunció falta de limpieza en los predios, ya que muchos tienen la hierba alta; además, las puertas de los baños están dañadas y los techos y el aislante presentan deterioro, entre otros problemas detectados.

Según el diputado, “no se trata solo de pintar paredes; se trata de que se ejecute el presupuesto para que las escuelas sean espacios dignos”.

Programa Verano 2026, activa mantenimiento

Ante el inicio del año escolar, la Dirección Nacional de Mantenimiento del Meduca implementó el Programa Verano 2026, que busca atender a más de 820 centros educativos con trabajos de mantenimiento menor antes que finalice marzo. Mientras que en todo el año escolar buscan impactar a 2,726 colegios con una inversión de $15.3 millones.

Según Nidia Herrera, coordinadora de Mantenimiento de la Regional de San Miguelito del Meduca, se han intervenido más de 40 centros educativos como parte del Programa Verano 2026, que inició en noviembre de 2025. “Inicialmente estaban programadas 20 escuelas, pero los trabajos se ampliaron para abarcar casi la totalidad de los planteles del distrito”, indicó.

Herrera detalló que las labores incluyen mejoras en electricidad y plomería, pintura interna y externa, cambio de color en pabellones y limpieza de aires acondicionados.

Entre los centros ya intervenidos figuran la escuela Carlos A. Mendoza, León A. Soto y República de Francia, esta última actualmente en fase de pintura interna de todas sus aulas. También se ejecutan trabajos en el Centro Básico General Louis Martin, el IPT Louis Martin, la escuela María del Rosario Salazar y Valle de Urracá.

La coordinadora explicó que, en el caso del Centro Educativo Básico General Gabriel Lewis Galindo, se desarrolla un proyecto de mayor envergadura que contempla la renovación completa del sistema eléctrico en los pabellones, además de trabajos de pintura y plomería.

La funcionaria añadió que, aunque la mayoría de las intervenciones corresponden a mantenimiento menor por desgaste natural, también se atienden daños ocasionados por vandalismo. Como ejemplo, mencionó la escuela Josefina Tapia, en Veranillo, que fue objeto de hurtos en dos ocasiones recientes, lo que obligó a las cuadrillas a reinstalar equipos de aire acondicionado y reparar el sistema eléctrico.

En San Miguelito existen 52 escuelas oficiales, de las cuales el equipo regional atiende directamente alrededor de 50. El personal de mantenimiento está conformado por entre 39 y 45 trabajadores, incluidos electricistas, plomeros, albañiles y pintores.

Todos los años la Dirección de Programa de Bienes Patrimoniales realiza el proceso de descarte de muebles, sillas, pupitres, material tecnológico, entre otros que está en desuso en las escuelas. Foto: Yaritza Mojica

Herrera indicó que los trabajos se financian con fondos de mantenimiento y recursos propios de los planteles, así como con partidas destinadas a proyectos específicos, con el objetivo de que la mayoría de los centros estén listos para el inicio del año escolar, pese a los retos que representan los actos vandálicos.