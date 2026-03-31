Piden canalizar el río Chico tras muertes por ahogamiento en playa Juan Hombrón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Junta de Desarrollo Local de Juan Hombrón solicitó al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) una intervención urgente en la desembocadura del río Chico, tras advertir que la falta de canalización está agravando la erosión costera y elevando el riesgo de inundaciones en esta comunidad de Coclé.

El llamado surge luego del fallecimiento por ahogamiento de dos personas ocurrido recientemente en playa Juan Hombrón, un hecho que, según la Junta, evidencia el aumento de peligros en la zona debido a corrientes impredecibles y áreas inestables provocadas por el comportamiento del río.

De acuerdo con notas enviadas a ambas instituciones, la organización comunitaria sostiene que la situación del cauce está alterando la dinámica de la playa, acelerando el retroceso de la línea costera y dejando a la comunidad más expuesta ante marejadas y lluvias intensas. También señalan que el estancamiento del agua y los represamientos en la desembocadura están generando desbordamientos recurrentes.

La Junta advierte que el problema no solo amenaza viviendas e infraestructura, sino que también impacta directamente la economía local, especialmente a residentes que dependen de actividades turísticas y comerciales ligadas a la playa.

En materia de seguridad, los dirigentes comunitarios alertaron que la configuración actual del río y su desembocadura estaría creando corrientes peligrosas para bañistas. Recordaron que el pasado 15 de marzo de 2026 fallecieron ahogados un hombre de 64 años y una mujer de 45 años que visitaban el lugar. Además, en enero de este año también se reportó la muerte por ahogamiento de un adulto de 60 años.

Ante este escenario, la Junta de Desarrollo Local pidió una acción coordinada entre MiAmbiente y Sinaproc para ejecutar trabajos de canalización como medida preventiva.