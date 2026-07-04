Piden investigar la legalidad de una eventual demolición de la antigua Estación del Ferrocarril de Balboa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Asociación de Comunidades del Área del Canal presentó una denuncia administrativa ante la Procuraduría de la Administración para que investigue la legalidad de la posible demolición de la antigua Estación del Ferrocarril de Balboa.

La Asociación de Comunidades del Área del Canal presentó una denuncia administrativa ante la Procuraduría de la Administración para que se investigue la legalidad de una eventual demolición de la antigua Estación del Ferrocarril de Balboa, una estructura vinculada al proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

El recurso, presentado el 1 de julio, fue interpuesto por Celma Moncada en representación de la asociación. En él se solicita determinar si existe un acto administrativo válido que justifique la modificación del diseño original del proyecto, luego de que autoridades gubernamentales plantearan la posibilidad de demoler el inmueble para dar paso a un intercambiador vial.

La Asociación de Comunidades del Área del Canal sostiene que tanto el pliego de cargos de la licitación como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) establecieron la preservación obligatoria de la estación, al catalogarla como un “edificio de especial protección”, condición que, según los denunciantes, constituye un requisito no subsanable del contrato del Cuarto Puente sobre el Canal.

En la denuncia, la organización argumenta que cualquier modificación al diseño original debe estar sustentada en criterios técnicos y administrativos debidamente motivados, además de cumplir con la normativa patrimonial y ambiental vigente. No obstante, asegura que, hasta el momento, no se ha hecho pública ninguna resolución que justifique el cambio del proyecto ni la eliminación de la estructura histórica.

El expediente presentado por Moncada ante la Procuraduría incluye planos técnicos, documentación del proyecto, estudios ambientales y recortes de prensa que, según la organización, respaldan el estatus de protección especial de la antigua estación ferroviaria.

La denuncia tuvo su origen luego de que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmara que la antigua estación sería demolida como parte de las obras del Cuarto Puente sobre el Canal. La decisión ha sido cuestionada por residentes y expertos, quienes consideran que contradice los compromisos asumidos durante el proceso de licitación.

Por su parte, el Ministerio de Cultura ha señalado que la antigua Estación del Ferrocarril de Balboa no cuenta actualmente con una declaratoria formal como patrimonio histórico. Sin embargo, quienes se oponen a la demolición sostienen que esa condición no elimina las obligaciones de preservación incorporadas en el contrato y en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.

Con esta denuncia administrativa, la asociación busca que la Procuraduría de la Administración determine si las actuaciones de las entidades involucradas se ajustan al marco legal vigente y si una eventual demolición vulneraría las condiciones contractuales, ambientales y técnicas bajo las cuales fue aprobado el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal.

Hay que recordar que el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá tiene un costo de $2,387 millones y su fecha de entrega está prevista para finales de 2028.