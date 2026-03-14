La piloto estadounidense Melissa Burns llega a Guararé para el Festival Aéreo 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La piloto estadounidense Melissa Burns llegó este sábado al aeródromo Augusto Vergara, en Guararé, donde fue recibida por autoridades de la Autoridad Aeronáutica Civil, como antesala del Festival Aéreo Guararé 2026, que se realizará este domingo.

Burns, reconocida a nivel internacional por sus exhibiciones de acrobacia extrema, salto BASE y vuelos con wingsuit, será una de las principales atracciones del evento aéreo que se desarrollará en el aeródromo santeño.

La piloto fue recibida por el subdirector de la AAC, Abdel Martínez, y parte de su equipo de trabajo, quienes acudieron al aeródromo.

Melissa Burns fue recibida por autoridades de la AAC. Cortesía

El Festival Aéreo Guararé 2026 está programado para este domingo 15 de marzo, a partir de las 9:00 a.m., en el Aeródromo Augusto Vergara. La actividad incluirá exhibiciones aéreas y demostraciones de deportes extremos vinculados a la aviación.

El costo de entrada será de 3 dólares para adultos y 1 dólar para niños, con boletos disponibles en taquilla el mismo día del evento.

Como parte de las medidas de seguridad establecidas para el espectáculo, los organizadores informaron que estará prohibido el ingreso de drones, cometas, coolers o hieleras, sustancias ilícitas, armas de fuego y objetos punzocortantes.