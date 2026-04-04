Placas vehiculares con sello político: el lema ‘Con paso firme’ desata críticas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La incorporación del lema “Con paso firme” en las nuevas placas vehiculares en Panamá ha desatado cuestionamientos desde distintos sectores, entre ellos figuras políticas y usuarios en redes sociales. La principal crítica apunta a que este eslogan —asociado a la actual administración— quedará visible en vehículos privados durante al menos cinco años, lo que para algunos constituye un uso indebido de un elemento oficial con posibles fines políticos.

El eslogan, identificado con la actual administración del presidente José Raúl Mulino, forma parte del diseño de las placas correspondientes al nuevo periodo (2026-2030), elaborado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), tal como lo establece la Ley 214 del 4 de mayo de 2021.

Esta norma indica que en Panamá las placas vehiculares metálicas tienen una vigencia de cinco años, iniciando con las emitidas en 2021, las cuales fueron válidas hasta diciembre de 2025.

El pasado 30 de marzo, la ATTT informó que recibió 19,940 unidades correspondientes al primer lote de placas vehiculares del quinquenio, por parte del Centro Vocacional Chapala, encargado de su confección. Este lote inicial fue entregado al Municipio de Panamá para los automóviles de primer ingreso (ventas en agencias).

Al momento de la entrega, las placas fueron supervisadas por el director de la ATTT, Nicolás Brea. Su diseño incluye, en la parte superior, el nombre “Panamá” en mayúsculas, en colores rojo y azul, acompañado de dos estrellas del mismo color. Además, en la esquina superior izquierda se ubica el logo de la ATTT. En el centro, en mayor tamaño, se presenta la numeración. En la parte inferior, de forma centrada, aparece el periodo de vigencia “26-30”, y en la esquina inferior izquierda, el lema “Con paso firme”, en mayúsculas y acompañado de dos estrellas a sus lados.

Llegan las primeras placas vehiculares para el quinquenio 2026-2023. Cortesía/ATTT

Entre las voces críticas destaca la diputada Yamireliz Chong, quien manifestó que las placas vehiculares no deben convertirse en espacios de propaganda del gobierno de turno. A su juicio, se trata de una imposición que vulnera la neutralidad que deben mantener los documentos oficiales del Estado.

En su cuenta de la red social X indicó que “ningún panameño debe aceptar una placa vehicular con el eslogan de un gobierno que no paga ni el carro ni la placa”.

Asimismo, expresó que “es una imposición arbitraria por parte de la Alcaldía y de la ATTT que rompe con la neutralidad institucional que deben tener los documentos oficiales del Estado. Las placas no son espacios de propaganda del gobierno de turno. Es una falta de respeto y no lo podemos permitir”.

No es la primera vez que un gobierno apela a consignas para reforzar su narrativa.

A lo largo de las últimas décadas, distintas administraciones han recurrido a este recurso: desde expresiones de corte nacionalista como “Todo por la patria”, durante la dictadura militar, hasta eslóganes más recientes como “Uniendo Fuerzas”, utilizado en el gobierno de Laurentino Cortizo en medio de la pandemia.

En ese contexto, la actual administración parece retomar una práctica ya vista. De hecho, José Raúl Mulino estaría emulando lo que hizo - aunque de forma más sutil- el gobierno anterior con las placas vehiculares.

Las matrículas que aún circulan en el país, correspondientes a 2024, incluyen la frase “Unidos lo logramos”, acompañada de la silueta de una familia, un mensaje que pasó prácticamente desapercibido en su momento, aunque en línea con el eslogan “Uniendo Fuerzas”.

Ningún panameño debe aceptar una placa vehicular con el slogan de un gobierno que NO paga ni el carro ni la placa. Es una imposición arbitraria por parte de la Alcaldía y de la ATTT que rompe con la neutralidad institucional que deben tener los documentos oficiales del Estado.… — Yamireliz Chong (@YamirelizChong) April 1, 2026

En redes sociales, ciudadanos también han expresado su rechazo, argumentando que las placas tienen una vigencia de varios años, por lo que no deberían estar vinculadas a una administración específica.

Lineth M., indicó en redes sociales que “está totalmente en desacuerdo con esa decisión”. El transfondo de su mensaje se replica. Dijo, que más allá de lo estético, considero que es una falta de respeto hacia los panameños que cumplimos con nuestras responsabilidades, pagamos impuestos y asumimos el costo de nuestras placas con esfuerzo propio”.

Estoy totalmente en desacuerdo con esta decisión. Más allá de lo estético, considero que es una falta de respeto hacia los panameños que cumplimos con nuestras responsabilidades: pagamos impuestos y asumimos el costo de nuestras placas con esfuerzo propio. — Lineth M. (@LinethMoreno21) April 2, 2026

La controversia se da en medio del proceso de implementación de las nuevas placas vehiculares, que serán distribuidas progresivamente a nivel nacional.

El proceso de confección de las placas presentó retrasos, ya que desde enero debían entregarse a todos los municipios; sin embargo, la fabricación inició tarde debido a que la licitación del proveedor de los materiales no se realizó a tiempo.