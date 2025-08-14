Plan de enfriamiento en estaciones subterráneas de la Línea 1 del Metro entra en fase final

Exclusivo Suscriptores

El plan integral para mejorar la climatización en las estaciones subterráneas de la Línea 1 del Metro de Panamá entró en su fase final, con la instalación, anoche, de los últimos equipos de chillers —enfriadores de aire— en la estación de El Ingenio.

Actualmente, cuatro estaciones subterráneas están en proceso de prueba y optimización del sistema de climatización, donde los usuarios ya han percibido una mejoría en el funcionamiento de los aires acondicionados. Se trata de las estaciones 5 de Mayo, Vía Argentina, Iglesia del Carmen y Lotería.

Por su parte, las estaciones Santo Tomás, Fernández de Córdoba y, ahora, El Ingenio ya cuentan con los equipos enfriadores y, en los próximos días, entrarán en la fase de prueba de climatización, completando así las siete estaciones subterráneas.

El Metro de Panamá, S.A. (MPSA) inició el reemplazo de los equipos por nuevos chillers el pasado 14 de junio, y el último se instaló entre la noche del miércoles 13 y la madrugada del jueves 14 de agosto. Para estas labores, en cada jornada de trabajo, se efectuaba el cierre de uno o dos paños de las vías donde se ubica cada estación.

Cabe destacar que cada chiller tiene una capacidad de 150 toneladas de refrigeración, y cada tonelada equivale a un aire acondicionado de 12,000 BTU. Es decir, que cada estación subterránea requiere el equivalente a 300 aires acondicionados tipo split de 12,000 BTU para poder climatizarse.

Desde el año pasado, los usuarios se quejaron de las altas temperaturas registradas en las estaciones subterráneas, que podían alcanzar hasta 32 grados. No obstante, una vez se complete todo el plan de climatización, la temperatura en los andenes y vestíbulos del Metro podría oscilar entre 25 y 26 grados, según informó el MPSA.

La Línea 1 del Metro moviliza, por hora, unos 15,000 pasajeros; sin embargo, en horas pico o de mayor afluencia se han registrado hasta 24,500 usuarios. Se estima que, diariamente, se transportan alrededor de 246,628 pasajeros.

En fase final el contrato

La empresa Compañía Climatizadora, S.A. es la responsable de los trabajos de instalación, prueba y puesta en marcha del sistema. Este contrato tiene un costo de 4,189,575.04 dólares, fondos aprobados por el Consejo de Gabinete el pasado 18 de febrero.

Los trabajos deben culminar el próximo 7 de septiembre de 2025, con el funcionamiento completo del sistema de climatización en las siete estaciones.

Cada estación debe contar con los ductos de suministro de aire en todos los niveles (vestíbulo, intermedio y andén), trabajos que se realizaron en una primera fase.

Además, se efectuaron mejoras en las Unidades Manejadoras de Aire (UMA) y en el intercambiador de calor, con el objetivo de optimizar la cantidad de aire distribuido en las estaciones. Estas labores correspondieron a una segunda fase.

La última fase consistió en la instalación de los nuevos chillers, que recirculan agua por medio de bombas y la envían a cada UMA.