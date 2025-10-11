Plan de optimización de la planta de Chilibre avanza, este año no habrá más paralización programada

Exclusivo Suscriptores

La planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, tiene 50 años de operación, contando con una infraestructura hídrica que durante muchos años no recibió un mantenimiento profundo, situación que ha provocado paralizaciones, algunas programadas y otras fortuitas, que han dejado sin agua potable a miles de usuarios en la ciudad de Panamá y San Miguelito.

En lo que va del año, la planta potabilizadora ha registrado varias paralizaciones debido a fallas eléctricas externas que han afectado sus sistemas, así como averías en sus componentes. Sin embargo, también ha tenido cinco paradas programadas por los trabajos de modernización y optimización.

Según el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), con este plan de modernización se busca asegurar la estabilidad del suministro de agua potable para más de 1.5 millones de habitantes, equivalente al 32% de la población nacional.

Actualmente, esta infraestructura hídrica presenta desafíos, desde la necesidad de crear conciencia sobre el uso responsable del agua, una tarifa de agua obsoleta, hasta la demanda de mayor consumo de agua en la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito.

Javier Sánchez Guillén, superintendente de la planta potabilizadora de Chilibre, explicó que actualmente están realizando adecuaciones que permitirán garantizar la estabilidad del suministro para los próximos años.

Modernización de la planta

El plan de modernización de la planta se desarrolla en tres etapas. La primera fase, que está por finalizar, consiste en la instalación de válvulas en los equipos que permiten captar el agua del lago y enviarla a la planta, y desde allí a la ciudad de Panamá, así como en los cambios de las compuertas. Esta fase se encuentra en un 90%.

Con respecto al costo, se informó que esta etapa ha sido asumida completamente por la institución.

“La primera etapa ha implicado algunas paradas programadas, pero nuestro plan es que durante este año no haya más interrupciones en el suministro”, afirmó.

La segunda fase se centra en evaluar y optimizar los procesos existentes, con el objetivo de desarrollar un plan maestro de mejoras. Esta fase requerirá una inversión aproximada de entre $60 millones y $80 millones, principalmente en la parte de tratamiento de agua, detalló el superintendente de la Planta de Chilibre. Además, se incluye la repotenciación de la subestación eléctrica.

En cuanto a la tercera fase, incluye la adquisición de equipos adicionales, especialmente seis conjuntos motor-bomba nuevos, para mantener los caudales de aducción y tratamiento. “Actualmente estamos en proceso de adquisición de algunos de estos equipos”, indicó Sánchez Guillén.

Con respecto a esta fase, el director del Idaan, Rutilio Villarreal, detalló que se destinará una inversión superior a $50 millones para renovar los componentes hidráulicos. Además, se han adquirido seis bombas nuevas, dos de ellas están “en camino” y cuatro más, están programadas para llegar a finales de noviembre.

“El objetivo de este plan es garantizar un suministro estable, eficiente y sostenible para los habitantes de Panamá y San Miguelito, asegurando que el agua, un recurso vital, llegue a todos los hogares de manera continua”, destacó Villarreal.

En lo que resta del año —informó el director del Idaan— ya no habrá paradas programadas de la potabilizadora de Chilibre, por lo menos en la parte de mantenimiento.

Producción y cobertura

Actualmente, la planta potabilizadora produce entre 220 millones y 230 millones de galones de agua por día, abasteciendo a cerca de 1.5 millones de habitantes, lo que representa aproximadamente un 32% de la población nacional.

Con este plan de modernización, el Idaan también contempla la reducción de pérdidas en el sistema de distribución, compuesto por 118 estaciones de bombeo y varios tanques de reserva, lo que permitirá que más agua llegue a los hogares.

Presupuesto y costos operativos

Con respecto al mantenimiento de la planta potabilizadora, el superintendente informó que se estima un gasto de 5 millones de dólares anuales. No obstante, el presupuesto anual de inversión específico para la planta es variable y está incluido dentro del presupuesto nacional de operaciones de 52 plantas de agua.

Para dar un ejemplo, la adquisición de sistemas de dosificación de cloro para todo el país requirió un presupuesto de $25 millones, de los cuales se asignaron solo $2.5 millones, para 2026.

Para el próximo año, el Idaan presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un presupuesto de $789.2 millones; pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó asignar $358.8 millones, lo que representa un recorte de $429.4 millones.

Del monto asignado, cerca de $155.8 millones serán para funcionamiento. Este incluye gastos de operación para las 55 plantas potabilizadoras, 58 plantas de tratamiento de aguas residuales, 529 tanques de almacenamiento, 604 pozos, entre otros. Mientras, $202.9 millones se destinarán a inversiones en agua potable y alcantarillado en todo el país.

Sánchez Guillén destacó que la planta requiere un gasto mensual que está entre $1.6 millones a $2 millones solo en energía eléctrica, indispensable para la extracción y bombeo de agua.

Con respecto al personal, la planta cuenta con 60 personas, distribuidas en áreas administrativa, mantenimiento, operaciones y aseguramiento de calidad (laboratorio). “Somos muy pocos para el tamaño de la planta. Es la más grande de Centroamérica y el trabajo es mucho”, afirmó Sánchez Guillén.

Para reforzar el equipo, la administración firmó un convenio con la Universidad Tecnológica de Panamá para la formación de operadores que puedan integrarse a esta y otras plantas, asegurando así la continuidad del suministro.