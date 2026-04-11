Planta de Chilibre opera al 50% por falla eléctrica y afecta suministro en varios sectores

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) reportó la tarde de este sábado 11 de abril una incidencia en la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, lo que mantiene a la instalación operando al 50% de su capacidad.
El Idaan informó que la disminución en la capacidad de producción de la planta se debe a una incidencia eléctrica registrada en una de sus estaciones de bombeo de agua tratada.
De acuerdo con la entidad, equipos técnicos especializados se encuentran en una fase preliminar de diagnóstico para identificar la causa de la falla y definir los trabajos necesarios que permitan restablecer el funcionamiento total de la planta en el menor tiempo posible.
La reducción en la capacidad operativa podría impactar el suministro de agua potable en distintos sectores de la ciudad, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la población a hacer un uso racional del recurso, a fin de garantizar una distribución más equitativa mientras se resuelve la incidencia.
Sectores altos, como San Miguelito, áreas de Carrasquilla y Hato Pintado, entre otras comunidades, ya reportan baja presión de agua.
El Idaan también exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales, donde se compartirán actualizaciones sobre el avance de las labores y la normalización del servicio.