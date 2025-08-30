Planta de Chilibre opera al 90% desde hace una semana y afecta suministro en varias comunidades

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Técnicos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) continúan trabajando en la reparación de una de las bombas de la toma de agua tratada de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, lo que mantiene la producción de agua en un 90% para la ciudad y San Miguelito.

El daño de esta bomba, que tiene más de 25 años de operación, se produjo el pasado lunes 25 de agosto, lo que ocasionó que la producción de agua de la planta de Chilibre bajara a un 90%. El martes 26 de agosto el equipo fue extraído con maquinaria pesada para su reparación y, desde entonces, se encuentra en los talleres, siendo intervenido por personal técnico del Idaan.

Esta falla provocó que la entidad ajustara la red de distribución para mantener la presión en el suministro de agua. La reducción del 10% en la producción afecta principalmente a comunidades apartadas de la red de distribución y a los sectores altos de San Miguelito.

Entre las comunidades afectadas están: Los Andes 2, Bella Natura, Amelia Denis de Icaza, Calle U y R, Pan de Azúcar, Cristo Redentor, 12 de Octubre, Miraflores, Betania, entre mucha otras que se ubican en los puntos más alto de San Miguelito y la ciudad capital.

Además existen comunidades que siempre registran baja presión o el agua les llega a altas hora de la noche, que en estos momento no tiene agua. Este es el ejemplo de sectores como Miraflores, Betania y Amelia Denis de Icaza, el agua llega después de las 2:00 a.m. y se quedan sin suministro a las 5:30 a.m., es decir reciben menos de cuatro horas de agua. Además que hay otras barriadas que están afectadas con baja presión de agua, que usualmente siempre tienen agua.

Rutilio Villarreal, director del Idaan, explicó que la bomba fue detenida tras detectarse vibraciones anormales en su funcionamiento. Por el momento, se han sustituido balineras y se continúa con las labores de reparación. Una vez concluidas, será necesario volver a utilizar una grúa industrial para reinstalar la pieza en la planta potabilizadora.

Las bombas de la planta llevan más de 25 años en servicio continuo, lo que hace necesario iniciar su renovación. Villarreal señaló que, como parte de este proceso, seis nuevas bombas fueron adquiridas: dos para la toma de agua cruda y cuatro para la estación de agua tratada. Las primeras llegarán en septiembre desde Houston, Estados Unidos, mientras que el resto arribará en noviembre.

La planta potabilizadora de Chilibre cuenta con un total de 16 bombas: diez destinadas al manejo de agua tratada y seis para agua cruda. Además de este planta se abastecen más de 1.6 millones de panameños.

Según el Idaan, “se espera que las reparaciones se den en el menor tiempo posible. El equipo de especialistas de la planta trabaja jornadas extraordinarias para poder concluir”.

Culminan trabajos en El Crisol

Por otra parte, los trabajos de reemplazo de una válvula de control de 12 pulgadas y la reparación de una línea del mismo diámetro, ubicadas en la vía Domingo Díaz hacia la urbanización El Crisol, fueron concluidos con éxito la madrugada de este viernes.

Estas labores fueron realizadas por especialistas de Proyectos Especiales y de la subregional de San Miguelito. Al lugar acudió el director del Idaan, quien señaló que “se avanza en la optimización de las redes de distribución en la región metropolitana a fin de disminuir fugas, tener mayor control y, sobre todo, mejorar el suministro de agua potable”.

Las redes de distribución requieren trabajos importantes debido al tiempo de uso, la falta de mantenimiento, los diferentes materiales empleados, la manera en que fueron planificadas y, por supuesto, el rápido crecimiento urbano, explicó Villarreal.

“Estos son los trabajos que debemos hacer en nuestra red justamente para que el agua no se quede en la ciudad de Panamá y se presurice hacia el área Este, incluyendo Tocumen, La 24 de Diciembre y Pacora”, destacó.

Los trabajos en El Crisol también incluyeron la reparación de un tramo de tubería de 12 pulgadas, al que se le cambió un collarín utilizado para una conexión domiciliaria de 1½″, que igualmente ocasionaba pérdida de agua en el sector, afectando a transeúntes y al tránsito vehicular.