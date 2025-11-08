Panamá, 08 de noviembre del 2025

    |
    Sin servicio en la capital

    Planta de Chilibre queda fuera de operación por falla eléctrica; miles de usuarios reportan falta de agua

    Yaritza Mojica
    La planta potabilizadora de Chilibre, Federico Guardia Conte, está fuera de operación. LP Elysée Fernández

    La planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, se mantiene fuera de operaciones este sábado 8 de noviembre debido a un evento en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) generado por la caída debido un árbol en la línea de Transmisión de ETESA, sector de La Unión, en Chilibre.

    Según la empresa ENSA, a las 10:31 a.m. de este sábado se registró el disparo de una línea de transmisión que afectó inicialmente a 148 mil clientes de la provincia de Colón (excepto Costa Abajo), así como a los usuarios asociados a las subestaciones de Chilibre y Calzada Larga.

    El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que el evento dejó sin energía eléctrica a la potabilizadora, lo que provocó la suspensión total de su operación. En estos momentos, personal técnico de la planta realiza una revisión completa del sistema eléctrico para verificar que no existan daños secundarios y proceder luego con el reinicio de operaciones.

    La planta potabilizadora produce diariamente 250 millones de galones de agua para los residentes de Panamá y San Miguelito, quienes actualmente se ven afectados por la falta de suministro.

    Las comunidades que, hasta el momento, han reportado ausencia del servicio incluyen todas las áreas altas del distrito de San Miguelito, Brisas del Golf, Carrasquilla, San Francisco, Hato Pintado, 12 de Octubre, Pueblo Nuevo, entre muchas otras.

    El Idaan indicó que continúa con las revisiones pertinentes en el sistema eléctrico de la potabilizadora.

    Por su parte, Ensa informó que a las 11:10 a.m. fueron recuperados los clientes servidos por ambas subestaciones, incluido el Idaan, Cemex y Bahía Las Minas. La empresa indicó que continúa trabajando para restablecer el servicio eléctrico a los residentes de Colón.

    Información en desarrollo...

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

