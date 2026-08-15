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    Planta de Miraflores tendrá mantenimiento y afectará el suministro de agua

    Yasser Yánez García
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    Planta de Miraflores tendrá mantenimiento y afectará el suministro de agua
    Planta potabilizadora de Miraflores.

    La planta potabilizadora de Miraflores suspenderá temporalmente sus operaciones este sábado 15 de agosto debido a trabajos de mantenimiento programados, informó el Canal de Panamá.

    Las labores se desarrollarán durante aproximadamente ocho horas, entre las 10:00 p.m. del sábado y las 6:00 a.m. del domingo 16 de agosto.

    Durante ese periodo se interrumpirá el suministro de agua potable en El Tucán, Panamá Pacífico, San Juan, Arraiján, Calle J, Ancón, Curundú, Avenida Nacional, San Miguel, Calidonia, Perejil, La Exposición, Balboa, Amador, El Chorrillo, Santa Ana y San Felipe.

    En tanto, Gamboa, Paraíso, Clayton, Cárdenas y Albrook mantendrán el servicio mediante sus tanques de reserva. El Canal recomendó a los residentes de estas áreas hacer un uso responsable del agua y adoptar medidas de ahorro durante el periodo de mantenimiento.

    Una vez finalizados los trabajos, el Canal de Panamá coordinará con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales el restablecimiento gradual del suministro en las redes de distribución afectadas.

    Yasser Yánez García

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