Panamá, 01 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Servicio

    Planta potabilizadora de Chilibre inicia recuperación progresiva del suministro de agua

    Yasser Yánez García
    Planta potabilizadora de Chilibre inicia recuperación progresiva del suministro de agua
    La planta potabilizadora de Chilibre, Federico Guardia Conte. LP Elysée Fernández

    La planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre, restableció sus operaciones e inició el proceso de recuperación progresiva del suministro de agua potable hacia los distritos de Panamá y San Miguelito.

    El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), informó que el restablecimiento del servicio se realizará de manera gradual, por lo que el agua podría tardar más tiempo en llegar a los sectores ubicados en puntos altos y en las áreas más alejadas de la red de distribución.

    Asimismo, se recomendó a la población hacer un uso responsable del recurso mientras avanza la normalización del sistema, a fin de facilitar la estabilización de la presión y el caudal en toda la red.

    La planta dejó de operar por un período de 18 horas, desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. de este sábado 31 de enero, como parte de trabajos de mantenimiento e interconexión del Anillo Hidráulico del Este.

    Adicionalmente, durante la paralización de la planta potabilizadora se ejecutaron trabajos en la subestación eléctrica, así como inspecciones en el pozo de succión del lago, a cargo de la Autoridad del Canal de Panamá, y el reemplazo de válvulas en la ciudad capital.

    Yasser Yánez García

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2025: El Ifarhu anuncia nuevas provincias para entrega de cheques. Leer más
    • Panamá extradita a un falso piloto que estafó a 4 aerolíneas. Leer más
    • Agroferias: el IMA anuncia puntos de venta para este viernes 30 de enero. Leer más
    • Las preguntas de Blandón al alcalde Mizrachi sobre el manejo de Summit. Leer más
    • Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional contrato entre el Estado y PPC. Leer más
    • Ejecutivos de 22 multinacionales muestran interés en expandir operaciones y concretar inversiones en Panamá. Leer más
    • Copa Airlines invertirá más de $500 millones en 2026 y sumará 33 aviones hasta 2027. Leer más