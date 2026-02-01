Planta potabilizadora de Chilibre inicia recuperación progresiva del suministro de agua

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre, restableció sus operaciones e inició el proceso de recuperación progresiva del suministro de agua potable hacia los distritos de Panamá y San Miguelito.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), informó que el restablecimiento del servicio se realizará de manera gradual, por lo que el agua podría tardar más tiempo en llegar a los sectores ubicados en puntos altos y en las áreas más alejadas de la red de distribución.

Asimismo, se recomendó a la población hacer un uso responsable del recurso mientras avanza la normalización del sistema, a fin de facilitar la estabilización de la presión y el caudal en toda la red.

📌La planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre restableció sus operaciones dando inicio al proceso de recuperación progresiva del suministro de agua potable hacia Panamá y San Miguelito💧



🚨Importante recordar que la normalización del servicio puede tomar más… pic.twitter.com/igKk6IKklj — IDAAN (@IDAANinforma) February 1, 2026

La planta dejó de operar por un período de 18 horas, desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. de este sábado 31 de enero, como parte de trabajos de mantenimiento e interconexión del Anillo Hidráulico del Este.

Adicionalmente, durante la paralización de la planta potabilizadora se ejecutaron trabajos en la subestación eléctrica, así como inspecciones en el pozo de succión del lago, a cargo de la Autoridad del Canal de Panamá, y el reemplazo de válvulas en la ciudad capital.