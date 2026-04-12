Planta potabilizadora de Chilibre opera al 90%

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre está operando al 90% de su capacidad, luego de los trabajos realizados para reparar una falla eléctrica en la planta, informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

La tarde de este sábado 11 de abril, el Idaan informó que la disminución en la capacidad de producción de la planta se debió a una incidencia eléctrica registrada en una de sus estaciones de bombeo de agua tratada.

Sectores altos del distrito de San Miguelito, áreas de Carrasquilla y Hato Pintado, entre otras comunidades, reportaron baja presión de agua.

La entidad informó que se continúa con los trabajos en la estación para completar el 100% de la operación.

En algunos puntos alejados de la red de distribución, el suministro se normalizará en el transcurso de las horas.