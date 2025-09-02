Planta potabilizadora de Chilibre restablece operaciones al 100% tras reparación de bomba

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras ocho días de inestabilidad en el suministro de agua en la ciudad de Panamá y San Miguelito, la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre comenzó a operar al 100% la madrugada de este martes 2 de septiembre, informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

La recuperación del sistema se dio tras la reparación e instalación de la bomba número 5 en la estación de agua tratada, la cual había sufrido una falla el pasado lunes 25 de agosto.

Luego de la inspección del personal técnico de la planta, se detectó una vibración fuera del patrón normal de funcionamiento de la bomba, por lo que se procedió con la extracción del equipo —con varios años de operación— para su posterior reparación, la cual culminó anoche y permitió su reinstalación en la madrugada de hoy.

El Idaan informó que la recuperación del suministro en los puntos altos de Panamá y San Miguelito ha comenzado de manera progresiva. La entidad destacó que “la potabilizadora de Chilibre —que abastece a 1.6 millones de personas— continúa garantizando agua potable de calidad”.

En su momento, el director del Idaan, Rutilio Villarreal, explicó que las bombas de la planta potabilizadora de Chilibre llevan más de 25 años en funcionamiento sin interrupciones, por lo que se ha iniciado un proceso de reemplazo de estos equipos. En esta primera fase, seis bombas serán renovadas.

Villarreal detalló que las dos primeras ya están en camino y deberán llegar en este mes de septiembre, procedentes de Houston, Estados Unidos.

El resto de los equipos eléctricos arribará en noviembre. Se trata de bombas de fabricación especial, hechas a medida para la planta potabilizadora de Chilibre, ya que se enviaron a la fábrica con las especificaciones del Idaan.

En total, la planta cuenta con 16 bombas: 10 destinadas a la toma de agua tratada y seis a la de agua cruda. De las seis que está adquiriendo el Idaan, dos se destinarán a la toma de agua cruda y cuatro a la estación de agua tratada.