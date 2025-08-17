Planta potabilizadora de Chilibre suspende operaciones por trabajos de mantenimiento

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) anunció, la noche de este sábado, la suspensión temporal de operaciones en la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre.

Tal como informó la institución con anterioridad, esta medida se extenderá hasta las 6:00 a.m. del domingo 17, debido a trabajos de mantenimiento.

📢Inicia la suspensión de operaciones de la potabilizadora de Chilibre, mientras el equipo de especialistas se encuentra listo a la espera de la paralización total para arrancar con los trabajos programados👷‍♂️



Seguimos trabajando para todos los panameños 🇵🇦 pic.twitter.com/7rGM2WxUnr — IDAAN (@IDAANinforma) August 17, 2025

Según la entidad, la decisión de adelantar estas labores —programadas originalmente para noviembre— responde al incremento de las lluvias registradas en la cuenca del río Chagres durante julio.

Las tareas consisten en la instalación de la compuerta inferior del foso de succión de la toma de agua cruda, acción que el Idaan calificó como esencial para garantizar el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Panamá y San Miguelito.

La institución explicó que los trabajos se realizan en horario nocturno con el fin de minimizar el impacto sobre la población.