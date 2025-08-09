Panamá, 09 de agosto del 2025

    Salud Pública

    Plantean crear consejo y registro nacional para enfrentar el creciente impacto de la diabetes

    Yaritza Mojica
    En Panamá presentan una propuesta legislativa que busca crear un Consejo y Registro Nacional de Diabetes para mejorar la atención a pacientes diabéticos. Cortesía

    Una propuesta legislativa que crea el Consejo Nacional de Diabetes y el Registro Nacional de Personas con Diabetes fue presentada esta semana en la Asamblea Nacional por el diputado independiente Eduardo Gaitán, con el objetivo de fortalecer la protección de los pacientes con esta enfermedad.

    En Panamá, alrededor del 14 % de los adultos —cerca de 200 mil personas— padecen diabetes, lo que representa un reto para el sistema de salud. La diabetes es una enfermedad crónica que, si no se controla adecuadamente, puede causar graves complicaciones como problemas cardíacos, renales, visuales y neurológicos.

    El anteproyecto también modificaría la Ley 114 de 2019 y la Ley 136 de 2020 (que creó el Plan de Acción para mejorar la salud pública). Además, establece medidas para la educación nutricional y dicta otras disposiciones de protección a favor del paciente diabético, incluida la implementación de educación nutricional en las escuelas.

    Según Gaitán, la propuesta busca crear un consejo que funcione como órgano asesor del Estado en políticas públicas sobre diabetes, mientras que el registro nacional permitiría un mejor seguimiento clínico y una toma de decisiones más efectiva en materia de salud pública.

    Con esta iniciativa se pretende garantizar una atención más digna, eficaz y transparente para los pacientes, cumpliendo con el mandato constitucional de proteger la salud de toda la población, señaló el diputado.

    El Registro Nacional de Personas con Diabetes sería una herramienta estratégica para dar seguimiento clínico individualizado, evaluar el impacto de las políticas públicas y contar con información precisa y actualizada sobre la población afectada, fortaleciendo así la atención médica y la gestión epidemiológica de la enfermedad.

    Pacientes diabéticos piden insumos

    Mientras tanto, los pacientes diabéticos en el país enfrentan múltiples dificultades, desde el acceso irregular a glucómetros —herramientas básicas para el control diario de la enfermedad— hasta la falta de equipos esenciales para detectar complicaciones, como la tomografía de coherencia óptica, que ayuda a identificar daños visuales.

    La ley 419 busca acabar con el desabastecimiento,

    A esto se suma la escasez frecuente de medicamentos como insulina, metformina y tiras reactivas para la medición de azúcar, entre otros insumos esenciales para el control de la glucosa, así como para el tratamiento de condiciones relacionadas, como la presión arterial elevada o las enfermedades renales.

    La diabetes se encuentra entre las diez principales causas de muerte en Panamá. El número de casos aumenta con la presencia de factores de riesgo como el sobrepeso y la obesidad, que afectan a más del 50 % de la población.

    A nivel mundial, más de 830 millones de personas viven con esta condición, y cada año se estima que más de 4 millones mueren a causa de sus efectos.

    El tipo de diabetes mellitus más común en Panamá y en el mundo es el 2, que representa cerca del 90% de los casos.

    Aunque las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) cuentan con programas para el seguimiento de la enfermedad, la prevalencia de la diabetes ha ido en aumento durante las últimas décadas a nivel global, ocasionando un grave problema de salud pública.

