    CONJUNTO MONUMENTAL

    Playa Prieta reabre con nuevo nombre y reglas en el Casco Antiguo

    José González Pinilla
    Mayer Mizrachi, alcalde de Panamá, fue el encargado del acto de apertura de la Playa Prieta. Estuvo presente la primera Dama. Maricel deMulino. LP/Carlos Moore

    Este domingo fue reabierta al público y a los turistas la Playa Prieta, ahora bautizada por la Alcaldía de Panamá como “La Playita de Las Garzas”, ubicada en el Casco Antiguo.

    Al acto asistieron el alcalde Mayer Mizrachi —con camisa playera—, así como varias figuras del gobierno central, entre ellas la primera dama Maricel Cohen de Mulino; la ministra de Cultura, Maruja Herrera; la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León; y la directora del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), Yaijara Pitti, además de decenas de personas que acudieron al lugar para presenciar la reapertura del espacio.

    Ciudadanos estuvieron en la apertura de la Playa Prieta. LP/Carlos Moore

    Ante las advertencias de expertos en patrimonio sobre la necesidad de un mantenimiento adecuado para un sitio rodeado de antiguas murallas de calicanto, de alto valor histórico y ecológico, la Alcaldía aseguró que “todos los equipos técnicos cumplieron con los procedimientos necesarios para preservar los muros históricos y garantizar la estabilidad del litoral, en coordinación con especialistas en patrimonio y el Programa de Saneamiento de Panamá”.

    Según el municipio, este proceso permitió que la recuperación del espacio se realizara respetando la infraestructura existente y cumpliendo con las normas de protección del Casco Antiguo.

    El alcalde Mayer Mizrachi estuvo en la playa Prieta en el Casco Antiguo. LP/Carlos Moore

    Entre las medidas adoptadas está la reglamentación del uso de la playa, que define horarios, normas de convivencia y lineamientos ambientales. El acceso estará permitido únicamente en horario diurno, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., y se limitará a actividades como sentarse en la arena, tomar fotografías, contemplar el amanecer o el atardecer y disfrutar del entorno costero.

    Se prohibió, además, el consumo de alcohol, el uso de bocinas, la realización de actividades náuticas, el camping, la presencia de mascotas sin control, así como dejar basura o utilizar plásticos de un solo uso.

    La Policía Municipal estará a cargo de la vigilancia del área.

    “Estamos recuperando espacios para que la gente disfrute su ciudad”, afirmó el alcalde Mizrachi.

    Según Gloria De León, se estima que la apertura de estas playas generarían por año $25 millones adicionales.

    Acto de inauguración de playa Prieta en el Casco Antiguo. LP/Carlos Moore

    “La Playita de Las Garzas” forma parte del programa de rescate de las siete playas del Casco Antiguo que coordina la Alcaldía de Panamá. El plan incluye Playa Santo Domingo 1 y 2, Malecón 1 y 2, Punta Chiriquí, Playa Prieta y Playa Noria, que conforman la denominada Ruta de las Playas, un circuito diseñado para mejorar el acceso de residentes y visitantes a las costas del Centro Histórico de la ciudad.

    Acto de inauguración de playa Prieta en el Casco Antiguo. LP/Carlos Moore

