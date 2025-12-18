Plaza de Francia: Ministerio de Cultura adjudica proyecto de restauración

El Ministerio de Cultura adjudicó el proyecto de restauración integral y puesta en valor de la Plaza de Francia, uno de los espacios más emblemáticos de San Felipe. La intervención busca recuperar este punto histórico y devolverle condiciones acordes con su valor patrimonial y urbano.

Luego de completar el proceso de verificación técnica, legal y administrativa, el contrato fue otorgado a la empresa Administradora de Proyectos de Construcción S.A. (Aprocosa) por un monto de $5.9 millones, según informó la entidad.

El proyecto contempla un área total de intervención de 7,120 metros cuadrados, de los cuales 5,777 metros cuadrados corresponden a superficies que serán restauradas.

Entre los espacios incluidos figuran la propia Plaza de Francia, las áreas verdes, el hemiciclo, la muralla colonial y un tramo del Paseo Esteban Huertas, identificado como la finca N.° 321003.

Muralla de la plaza de Francia. Archivo

Trabajos en etapas

De acuerdo con el pliego de cargos del acto público, la ejecución de los trabajos se desarrollará en cinco fases principales, un esquema que busca permitir la conservación de los elementos históricos del sitio mientras se realizan mejoras en su infraestructura urbana y patrimonial, sin alterar el valor simbólico del conjunto.

La obra tendrá un plazo de ejecución de 30 meses. Con esta intervención se espera no solo la recuperación física del lugar patrimonial, sino también la revitalización de un espacio clave para la vida cultural, turística y social del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

La Plaza de Francia fue concebida como un homenaje a la participación francesa en los primeros intentos de construir el Canal, el espacio está dominado por un conjunto escultórico que recuerda esa empresa fallida y por la muralla colonial que aún marca el antiguo límite de la ciudad amurallada.

Ministra de Cultura, María Eugenia Herrera. Foto: LP/Alexander Arosemena

Desde ese punto elevado del Casco Antiguo, la plaza funciona como una frontera simbólica entre la Panamá colonial y la ciudad que creció más allá de sus muros. Con el paso del tiempo, este sitio se convirtió en un escenario cotidiano de la vida urbana y cultural del país.

Los trabajos

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, se refirió a la licitación del proyecto al señalar que se trata de una intervención largamente postergada en un espacio de alto valor histórico. Herrera recordó que el sitio “ha estado abandonado durante muchos años” y reconoció que, aunque el alcance de la obra pudo ser mayor, la intervención responde a los recursos disponibles en esta etapa.

“Son los fondos que tenemos para restaurarla y ponerla en valor, porque se inunda mucho y hay que ver realmente qué es lo que está sucediendo”, explicó la ministra, con el objetivo de devolverle “la belleza y el esplendor de esta punta de Chiriquí, como se le llamaba antes, ahora Plaza de Francia”, y consolidarla como “un monumento que pertenece a todos los panameños”.