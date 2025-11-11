Poda y limpieza de áreas verdes en el parque Omar costará más de medio millón de dólares

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los servicios para la poda de árboles y la limpieza de áreas verdes del icónico parque Omar, ubicado en el centro de la ciudad y utilizado diariamente por miles de ciudadanos, costarán por encima de medio millón de dólares.

Se trata de un contrato que incluye también la limpieza diaria de todos los baños y vestidores de estas instalaciones públicas.

El Ministerio de la Presidencia sacó a licitación pública estos servicios con un precio de referencia de $671,288 y un plazo de ejecución de 18 meses. De acuerdo con el sitio Panamá Compra, el acto público está previsto para el próximo 10 de diciembre.

El contratista ganador deberá prestar los servicios de corte de grama, mantenimiento de áreas verdes en general y poda de árboles, arbustos y palmas, así como la recolección y traslado de desechos del Parque Recreativo y Cultural Omar, de lunes a viernes durante ocho horas diarias.

Los días sábados, la jornada laboral será de cinco horas, destaca el pliego de cargos.

El corte de grama deberá realizarse cada ocho días calendario, hasta completar el corte de la totalidad de las áreas verdes que comprenden las 55.4 hectáreas.

Además, deberá realizar la siembra de grama en las áreas donde haya muerto o en las zonas donde se haya recompuesto el suelo.

En cuanto a los árboles y arbustos, deberán ser recortados “tantas veces como sea necesario para mantener las superficies libres de ramas rotas o de crecimiento desproporcionado”. El contratista deberá programar la poda de 50 árboles por mes, según los requerimientos de la administración.

Este parque, creado desde 1973, recibe un promedio de 150 mil visitantes al mes, quienes lo utilizan para actividades recreativas, deportivas y culturales, en un horario de 4:00 a.m. a 10:00 p.m.