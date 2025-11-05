Polémica en Colón: Educadores separados no pudieron participar en los desfiles patrios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un grupo de docentes separados del sistema educativo denunció que no se les permitió participar en los desfiles patrios del 5 de noviembre en la provincia de Colón, conmemoración de la gesta de 1903 que consolidó la separación de Panamá de Colombia.

Según Felipe Cabezas, dirigente de la provincia de Colón, alrededor de 60 educadores, quienes habían sido separados temporalmente de sus cargos durante las protestas a inicios del año contra la Ley 462, se presentaron debidamente uniformados y organizados para los actos protocolares. Sin embargo, no se les permitió desfilar.

Se produce incidente entre algunos educadores y la policía nacional en Colón. Denuncian que una educadora fue presuntamente golpeada por agentes de la Policía Nacional durante la formación de una de las delegaciones. La ministra de educación atendió a los docentes.



“Las unidades de control de multitudes impidieron nuestro ingreso al área del desfile, a pesar de que cumplíamos con los requisitos establecidos por las autoridades para participar en las celebraciones patrias”, señaló Cabezas.

Ante la situación, la ministra de Educación, Lucy Molinar , sostuvo una reunión con los docentes involucrados para dialogar y mitigar los conflictos generados tras el incidente.

La ministra reafirmó la disposición del Ministerio de Educación de mantener un canal de comunicación abierto con los gremios educativos.

El hecho ha generado preocupación entre la comunidad docente, que considera la participación en los actos patrios como un reconocimiento a su labor y un espacio para celebrar la historia y la identidad nacional.