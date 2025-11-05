Panamá, 05 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Desfiles patrios

    Polémica en Colón: Educadores separados no pudieron participar en los desfiles patrios

    Aleida Samaniego C.
    Polémica en Colón: Educadores separados no pudieron participar en los desfiles patrios
    La ministra de Educación, Lucy Molinar, atendió a los docentes separados que exigen su reintegro y a quienes no se les permitió participar en los actos. Isaac Ortega

    Un grupo de docentes separados del sistema educativo denunció que no se les permitió participar en los desfiles patrios del 5 de noviembre en la provincia de Colón, conmemoración de la gesta de 1903 que consolidó la separación de Panamá de Colombia.

    Según Felipe Cabezas, dirigente de la provincia de Colón, alrededor de 60 educadores, quienes habían sido separados temporalmente de sus cargos durante las protestas a inicios del año contra la Ley 462, se presentaron debidamente uniformados y organizados para los actos protocolares. Sin embargo, no se les permitió desfilar.

    “Las unidades de control de multitudes impidieron nuestro ingreso al área del desfile, a pesar de que cumplíamos con los requisitos establecidos por las autoridades para participar en las celebraciones patrias”, señaló Cabezas.

    Ante la situación, la ministra de Educación, Lucy Molinar , sostuvo una reunión con los docentes involucrados para dialogar y mitigar los conflictos generados tras el incidente.

    Polémica en Colón: Educadores separados no pudieron participar en los desfiles patrios
    Lucy Molinar, titular de Educación, en la provincia de Colón. Issac Ortega

    La ministra reafirmó la disposición del Ministerio de Educación de mantener un canal de comunicación abierto con los gremios educativos.

    El hecho ha generado preocupación entre la comunidad docente, que considera la participación en los actos patrios como un reconocimiento a su labor y un espacio para celebrar la historia y la identidad nacional.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estas son las delegaciones y bandas independientes que desfilarán este 3 de noviembre en la ruta 1 y 2. Leer más
    • Cervecería Nacional anuncia la reducción de personal por ‘caída de ventas y aumento de impuestos’. Leer más
    • Rutas 1 y 2 de los desfiles del 4 de noviembre; conoce los colegios y bandas que participarán. Leer más
    • Pagos del PASE-U este 6 y 7 de noviembre: Ifarhu informa lugares de cobro. Leer más
    • Errores en el himno nacional. Leer más
    • Aprehenden a funcionario de la CSS por presuntamente solicitar pagos irregulares a una empresa en Chiriquí. Leer más
    • Panamá será escenario en 2026 de al menos cuatro eventos internacionales de alto perfil, incluyendo la asamblea de la OEA y el Foro CAF. Leer más