Policentro de San Isidro abrirá sus puertas a mediados de diciembre

La construcción del Policentro de San Isidro, ubicado en el corregimiento Omar Torrijos de San Miguelito, con un avance del 86%, se encuentra en su fase final y promete transformar la atención médica en el distrito.

La obra, que beneficiará a más de 300 mil habitantes de San Miguelito y comunidades cercanas, estará lista para su inauguración a mediados de diciembre de 2025, manifestó recientemente el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, durante su intervención en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.

Iris Aizprúa, ingeniera del proyecto por parte de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Salud (Minsa), informó que los trabajos se concentran en acabados, conexiones y pruebas, y que parte del equipamiento médico ya se encuentra en el sitio para su instalación inmediata.

El policentro contará con áreas de urgencias, imagenología, mamografía, laboratorio, quirófanos, fisioterapia, consultas externas de ginecología, pediatría y medicina general, además de odontología, farmacia, registro médico, administración y docencia.

“La tecnología que se implementará en esta instalación es completamente actualizada, lo que permitirá ofrecer un servicio médico moderno y eficiente”, destacó Aizprúa.

La obra, ejecutada por la empresa Alca Holding Int., tiene una inversión de $35,199,839.66.

Por su parte, la directora regional de Salud de San Miguelito, Yaviletsy Centella, señaló que se trata de un centro de segundo nivel, con siete niveles, incluidos dos pisos subterráneos destinados a estacionamientos.

“Este proyecto representa un paso importante para la salud pública del distrito y tendrá un impacto positivo incluso en la región norte del país”, afirmó Centella.

El Minsa proyecta, además, la construcción del Centro de Especialidades de Veranillo, que complementará la atención médica y beneficiará a miles de familias, consolidando así una red sanitaria moderna, eficiente y accesible para todos los panameños.

El policentro de salud de San Isidro, en San Miguelito, lleva siete años en construcción, con un costo que ha aumentado de $25.5 millones a $35.5 millones.

El cronograma original de entrega señalaba que la obra debía finalizar en 2020, varios factores han causado retrasos. Entre estos, se incluyen la pandemia de covid-19, eventos climáticos adversos y una huelga de los trabajadores de la construcción relacionada con el tema minero.