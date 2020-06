Policía Nacional retiene a 148 personas durante el toque de queda

La Policía Nacional informó que durante la segunda noche de toque de queda, tras la suspensión de la cuarentena total, en el país fueron retenidas 148 personas.

De acuerdo con la Policía Nacional, fueron retenidos 124 hombres y 19 mujeres.

La entidad de seguridad destacó que durante el toque de queda, que se extiende de 7:00 p.m. a 5:00 a.m., se retuvieron cinco menores de edad.

La semana pasada se solicitó a la Corte Suprema de Justicia, mediante un amparo, la suspensión inmediata del Decreto Ejecutivo No. 490 de 17 de marzo de 2020, expedido por el presidente Laurentino Cortizo y la ministra de Salud, Rosario Turner, que ordenó un toque de queda en el país.

El Decreto Ejecutivo No. 490 dictó un toque de queda de 9:00 p.m. a 5:00 a.m., el cual fue ampliado a 24 horas a través del Decreto Ejecutivo No. 507 de 24 de marzo de 2020.

Esa última medida sigue vigente hasta el próximo lunes 1 de junio, cuando se levantará el confinamiento total, aunque la población tendrá prohibido circular de 7:00 p.m. a 5:00 a.m.

Además los agentes de la policía, conjuntamente con los funcionarios de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre participan en la verificación de que el transporte público mantenga el distanciamiento físico entre sus pasajeros.