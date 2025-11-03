Policía reporta 89,517 vehículos desplazados y más de 2 mil infracciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT), informó que un total de 89,517 vehículos se desplazaron hacia el interior del país hasta el mediodía de este lunes 3 de noviembre, según el último registro de aforo vehicular realizado con motivo de las fiestas patrias.

La institución detalló que, en el mismo periodo, se aplicaron 2,367 infracciones por diversas faltas al Reglamento de Tránsito, entre ellas exceso de velocidad, uso inadecuado del teléfono celular y no portar el cinturón de seguridad.

A través de su cuenta oficial en X, la Policía Nacional ha compartido actualizaciones sobre el operativo de tránsito y reiteró el llamado a los conductores a respetar las normas viales y conducir con precaución durante los desplazamientos hacia las provincias.

#SeguridadVial🚗 | Conoce el dispositivo de inversión de carriles que se implementará durante las #FiestasPatrias🇵🇦 para garantizar un tránsito más fluido y seguro.



¡Planifica tu ruta con anticipación! #DiosYPatria pic.twitter.com/bvNpMtzra8 — Policía Nacional (@policiadepanama) October 28, 2025

“Reiteramos el llamado a los conductores para que utilicen el cinturón de seguridad, respeten los límites de velocidad y eviten maniobras temerarias”, señaló la institución.

La DNOT también exhortó a los peatones a cruzar por las zonas señalizadas y utilizar los puentes elevados, con el fin de prevenir accidentes y preservar la vida durante el desarrollo de los actos cívicos y actividades festivas.

El operativo de tránsito forma parte del Plan de Seguridad Vial por Fiestas Patrias 2025, que busca garantizar un desplazamiento ordenado y seguro hacia el interior del país durante los días de asueto nacional.