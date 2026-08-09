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    AVISO DE PREVENCIÓN

    Polvo del Sahara afectará a Panamá con mayor intensidad este domingo

    El polvo del Sahara tendrá mayor presencia en Panamá este domingo, según el Impha. El aviso de vigilancia rige hasta el lunes 10 de agosto.

    Aleida Samaniego C.
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    Polvo del Sahara afectará a Panamá con mayor intensidad este domingo
    El polvo del Sahara en la ciudad capital. Foto/Gabriel Rodríguez

    El polvo del Sahara volverá a afectar a Panamá durante este fin de semana, con una mayor incursión prevista a partir de la tarde del domingo 9 de agosto, informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha).

    El aviso de vigilancia por la incursión de partículas de polvo del Sahara se mantiene vigente en Panamá hasta las 11:59 p.m. del lunes 10 de agosto de 2026.

    Según el aviso meteorológico, se esperan concentraciones moderadas de estas partículas en sectores del Caribe Central y Oriental, así como en las provincias de Coclé, Panamá Oeste y Panamá.

    En la región occidental del país se prevén concentraciones bajas.

    La presencia del polvo del Sahara podría generar un ambiente brumoso, aumentar la sensación térmica y modificar temporalmente la apariencia del cielo y las condiciones de calidad del aire.

    El IMHPA recomienda tomar precauciones, especialmente a las personas alérgicas o con sensibilidad respiratoria, ante la presencia de partículas suspendidas en la atmósfera.

    ¿Qué efecto tiene el polvo del Sahara?

    El polvo del Sahara es transportado desde el norte de África hacia el Atlántico y el Caribe por las corrientes de viento. Además de afectar la visibilidad y la calidad del aire, su presencia puede influir en las condiciones meteorológicas de Panamá.

    Registros del Impha indican que estas partículas pueden inhibir la formación de nubosidad profunda y reducir temporalmente la actividad convectiva y la intensidad de las precipitaciones.

    El aviso de vigilancia permanecerá vigente hasta la noche del lunes 10 de agosto, mientras las condiciones atmosféricas son monitoreadas por las autoridades meteorológicas.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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