Por esta razón se cambió una de las rutas de los desfiles patrios; regresará a la Vía España

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La decisión de regresar a la Vía España una de las rutas de los desfiles patrios en la ciudad capital se debe a las facilidades de movilización y transporte para los estudiantes y el público en general, gracias a las estaciones del Metro de Panamá (Iglesia del Carmen y Vía Argentina).

“Nos ayuda mucho el Metro de Panamá y reduce la congestión vehicular. La ruta inicia en la Iglesia del Carmen, donde hay una estación del Metro”, precisó Edwin Gordón, director general de Educación y presidente de la Comisión de Desfiles Patrios del Meduca.

En la Ruta 2, de Vía España, se espera la participación de 45 delegaciones. El 3 de noviembre, fecha en que se conmemoran 122 años de la separación de Panamá de Colombia; y el 4 de noviembre, cuando se celebra el Día de los Símbolos Patrios, los desfiles se iniciarán en la intersección de la Iglesia del Carmen y finalizarán en la Caja de Ahorros de Vía España.

Desde hace 14 años no se utilizaba la Vía España como ruta para los desfiles de la ciudad capítal.

Ruta 1 – Casco Antiguo:

En la Ruta 1, del Casco Antiguo, participarán más de 40 delegaciones, entre centros educativos, bandas independientes y estamentos de seguridad.

El 3 de noviembre, en la Ruta 1, el recorrido de las delegaciones iniciará en calle tercera, Parque Simón Bolívar, y culminará en calle 26, Avenida Balboa.

Los desfiles comenzarán el 3 de noviembre a las 9:00 a.m., y el 4 de noviembre a las 8:00 a.m.

Gordón explicó que este año las delegaciones, en ambas rutas, tendrán cerca de 45 agrupaciones, entre escuelas y bandas independientes.

Normas y detalles de participación:

El Ministerio de Educación (Meduca) confirmó que todas las bandas independientes desfilarán el 4 de noviembre en la Ruta 2, con un total de 16 bandas ese día.

El orden de participación se definirá según la antigüedad de las bandas, criterio que también se aplica a los centros educativos.

Entre las normas para los estudiantes, se establece que las faldas no deben exceder más de cuatro dedos sobre la rodilla, y se prohíben telas translúcidas, escotes pronunciados, lentes oscuros, aretes en varones y distintivos publicitarios en las delegaciones estudiantiles.

En las bandas independientes, no podrán participar menores de 15 años (solo de 15 años en adelante con autorización notariada de los padres). Las delegaciones que porten sables deberán mantenerlos en las columnas internas, sin maniobras peligrosas, y las bandas independientes no podrán superar los 250 integrantes.