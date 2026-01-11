Panamá, 11 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    SERVICIO DE AGUA

    Por mantenimiento, potabilizadora de Chame operará al 50% durante tres días

    Aleida Samaniego C.
    Por mantenimiento, potabilizadora de Chame operará al 50% durante tres días
    Planta potabilizadora de Chame. Cortesía

    Los residentes del distrito de Chame y de sus áreas de playa deberán prepararse para una disminución en el suministro de agua potable debido a trabajos de mantenimiento programados en la planta potabilizadora de la región.

    El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que del martes 13 al viernes 16 de enero se realizarán labores de limpieza en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Chame, como parte de un plan de mantenimiento preventivo para mejorar la eficiencia del sistema y garantizar la calidad del servicio.

    Durante estos días, los trabajos se ejecutarán en horario de 2:00 p.m. a 10:00 p.m., periodo en el que la planta operará al 50% de su capacidad, lo que podría ocasionar baja presión o interrupciones temporales del suministro en diversos sectores del distrito y zonas turísticas.

    Ante esta situación, el Idaan recomienda a la población almacenar agua con anticipación, especialmente en las comunidades costeras donde la demanda suele ser mayor.

    Las labores buscan optimizar el funcionamiento de la planta y reforzar la distribución de agua potable en Chame y sus alrededores.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ¿Qué pasará ahora con el oro de Venezuela que se encuentra en las bóvedas del Banco de Inglaterra?. Leer más
    • Costa Rica insiste en negociar con Panamá una solución a la disputa comercial. Leer más
    • Moody’s advierte alto riesgo en Venezuela y avizora que la recuperación de Pdvsa tardará años. Leer más
    • ‘Los panameños podrán usar cualquiera de las instalaciones de salud’: Fernando Boyd Galindo. Leer más
    • Chiquita reporta la primera cosecha de banano tras la reactivación en Bocas del Toro. Leer más
    • MEF anuncia pago pendiente de prima de antigüedad para exfuncionarios. Leer más
    • Asociación China revela qué ha sucedido con la reconstrucción del monumento y lamenta la actitud de la alcaldesa de Arraiján. Leer más