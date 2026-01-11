Por mantenimiento, potabilizadora de Chame operará al 50% durante tres días

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los residentes del distrito de Chame y de sus áreas de playa deberán prepararse para una disminución en el suministro de agua potable debido a trabajos de mantenimiento programados en la planta potabilizadora de la región.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que del martes 13 al viernes 16 de enero se realizarán labores de limpieza en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Chame, como parte de un plan de mantenimiento preventivo para mejorar la eficiencia del sistema y garantizar la calidad del servicio.

Durante estos días, los trabajos se ejecutarán en horario de 2:00 p.m. a 10:00 p.m., periodo en el que la planta operará al 50% de su capacidad, lo que podría ocasionar baja presión o interrupciones temporales del suministro en diversos sectores del distrito y zonas turísticas.

Ante esta situación, el Idaan recomienda a la población almacenar agua con anticipación, especialmente en las comunidades costeras donde la demanda suele ser mayor.

Las labores buscan optimizar el funcionamiento de la planta y reforzar la distribución de agua potable en Chame y sus alrededores.