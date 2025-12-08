¿Por qué el Día de las Madres en Panamá se celebra el 8 de diciembre? La historia que pocos conocen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En Panamá todos sabemos que el 8 de diciembre es sagrado: es el día de las madres y nadie se salva de llevar flores, un regalito o por lo menos una llamada tempranito.

Pero lo que casi nadie recuerda es que esta fecha no cayó del cielo. Detrás hay una historia interesante, con propuestas, debates y hasta la intervención de mujeres que querían que la celebración tuviera un significado especial.

Aunque hoy lo vemos normal, el Día de las Madres panameño no siempre fue en diciembre. La primera vez que se celebró oficialmente fue en 1924, cuando el Rotary Club propuso rendir homenaje a todas las mamás del país. El presidente Belisario Porras dijo que sí y fijó la fecha para el 11 de mayo. Por un tiempo, Panamá celebró igual que muchos otros países.

Día de las madres. Foto/Elysée Fernández

Pero seis años después, en 1930, un grupo de mujeres católicas pidió cambiar la fecha. Querían que el homenaje coincidiera con el Día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, una fecha que ya movía a miles de familias panameñas. La propuesta no se quedó en la mesa: la primera dama de aquel entonces, Hercilia de Arosemena, le dio su apoyo y el tema prendió conversación en todo el país.

El debate llegó hasta la Asamblea. Algunos pensaban que debía mantenerse una celebración más “universal”, sin amarrarla a una fiesta religiosa. Otros defendían la idea de unir ambas tradiciones. Finalmente, el diputado Aníbal Ríos presentó una propuesta que logró poner las cosas en balance: que fuera un día para honrar a todas las madres del país, sin perder el valor simbólico de la fecha.

Así, el 18 de diciembre de 1930 se aprobó la Ley 69, que dejó el 8 de diciembre como el Día de las Madres en Panamá. Desde entonces, cada año el país se llena de flores, serenatas, desayunos especiales y abrazos que duran más de lo habitual.

Día de las madres. Foto/Elysée Fernández

Hoy, Panamá es uno de los pocos países del continente que celebra a las mamás en diciembre, un detalle que nos distingue y que mantiene viva una tradición llena de cariño, fe y familia. Y mientras llegue el famoso 8, la consigna es la misma de siempre: no fallarle a mamá.