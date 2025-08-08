Por qué la migración de aves cambia rutas de vuelo en Panamá y activa alerta preventiva

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La temporada de migración de aves -que se extiende desde agosto hasta diciembre- y que implica un riesgo para las operaciones aéreas, debido a la incidencia en el impacto de aves en motores, ventanas y estructura de las aeronaves, llevó al Aeropuerto Internacional de Tocumen, desde donde se ha emitido una alerta preventiva.

El aviso, que se realiza a través del Departamento de Control de Fauna, está dirigido a la Red de Advertencia Temprana, la Torre de Control, el Centro de Gestión Operativa, aerolíneas, servidores de aerolíneas en tierra (handlers) y escuelas de aviación.

“Esta acción tiene como finalidad reforzar las medidas de prevención ante la posible presencia de aves en las inmediaciones del aeropuerto, con el propósito de reducir al máximo los riesgos de impactos con aeronaves y garantizar la seguridad operacional”, indicó Tocumen.

Melissa Hinds, jefa del departamento de Control de Fauna, explicó que cada otoño, millones de aves migratorias provenientes de Canadá, Estados Unidos y México inician su desplazamiento hacia el sur del continente para evitar las condiciones hostiles del invierno en el hemisferio norte.

Este fenómeno natural, que atraviesa el cielo panameño, es parte de una de las rutas migratorias más importantes del continente, en la que las aves se movilizan hacia Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, donde pasarán la temporada invernal.

Tráfico aéreo Unas 400 operaciones al día de despegue y aterrizaje de aeronaves se realizan en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, terminal por donde se movilizan a diario 55 mil personas.

En tal sentido, informaron que durante este periodo, expertos del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en conjunto con organizaciones aliadas nacionales e internacionales como la Sociedad Audubon Panamá, el proyecto “Rapaces de Océano a Océano”, Adopta Bosque y la Red de Advertencia Temprana, mantienen una vigilancia constante del comportamiento de estas especies.

Explicaron que a través de un monitoreo técnico, se lleva un registro detallado de la cantidad, horarios, fechas y especies de aves que sobrevuelan las aproximaciones del aeropuerto, lo que permite activar protocolos de prevención con antelación.

Según Hinds, el historial de observaciones refiere que las horas de mayor movimiento de aves suelen darse entre las 9:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, por lo que el monitoreo preventivo nos permite suspender operaciones, redireccionarlos a pistas sin riesgo, etc., para garantizar una operación segura.

Adicional, se hizo un un llamado a las comunidades cercanas a mantener una adecuada gestión de residuos, a fin de no atraer aves hacia zonas críticas para la operación aérea, ya que este factor aumenta el riesgo de impactos en las cercanías del Aeropuerto.

Entre las especies más frecuentes que cruzan el espacio aéreo panameño durante esta temporada se encuentran el gallinazo cabecirrojo, el gavilán aludo, el gavilán de Swainson y el milano de Misisipi. También se han registrado otras especies migratorias como el playerito occidental, el playero cabezón, el playero coleador, el playerito dorado, el pibí oriental y el pibí occidental.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó a través de un comunicado que para enfrentar este fenómeno natural sin poner en riesgo la biodiversidad ni las operaciones aéreas, se refuerza una serie de acciones preventivas.

Desde el inicio de la temporada, se emiten circulares informativas y se activa la Red de Advertencia Temprana. Se realiza un seguimiento riguroso del recorrido de las aves a través de plataformas internacionales especializadas, al tiempo que se mantiene una coordinación constante con la Torre de Control del tráfico aéreo para ajustar las rutas de vuelo según la presencia o aproximación de aves en los alrededores del aeropuerto.

“Cuando se detectan bandadas de pájaros sobre los cuadrantes del aeropuerto, se implementan métodos de disuasión mediante el uso de equipos electrónicos de sonido, cañones de gas y pirotecnia controlada. Estas herramientas están diseñadas para alejar a las aves de las zonas de riesgo sin causarles daño alguno, respetando los principios de protección ambiental y conservación de la fauna silvestre, explicó Hinds.