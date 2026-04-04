¿Por qué MiCultura patrocina el ‘Sandra Fest’? Las razones detrás del apoyo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La institución subrayó que este tipo de eventos no solo promueve expresiones culturales propias del país, sino que también puede generar impactos positivos en la economía local mediante el impulso del turismo cultural.

Por segundo año consecutivo, el Ministerio de Cultura (MiCultura) patrocina el evento privado “Sandra Fest Insuperable”. En días recientes, la actividad ha sido promocionada en redes sociales, plataformas digitales y televisión, donde se destaca la participación de la institución. MiCultura explicó a La Prensa las razones de su apoyo al festival.

El evento está programado para el próximo 11 de abril en el distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste, un día después del cumpleaños de la cantante Sandra Sandoval, y contempla un costo de entrada de $10.

De acuerdo con su promoción, cuenta mayoritariamente con patrocinadores privados e incluye la participación de artistas internacionales como Eddy Herrera, junto a exponentes nacionales de la música típica Samy y Sandra Sandoval y Alejandro Torres.

En sus respuestas, MiCultura indicó que el “Sandra Fest Insuperable” fue presentado ante la institución como una iniciativa de alcance nacional orientada a la promoción de la música típica panameña, con programación en distintos territorios y presencia en espacios de alta concurrencia cultural. Según explicó, la propuesta destaca el valor histórico, artístico y simbólico de sus exponentes, así como su contribución sostenida a la difusión del folclore nacional.

Este tipo de respaldo se enmarca en el rol que desempeña la entidad como promotor de la identidad cultural del país. La institución suele patrocinar, organizar y respaldar actividades tradicionales y folclóricas, como el Festival Nacional de la Mejorana, en Guararé; el Festival del Manito, en Ocú; el Festival de la Pollera, en Las Tablas; así como celebraciones como el Corpus Christi, en La Villa de Los Santos y Parita. También apoya ferias artesanales y otras expresiones que promueven la música, la danza y los saberes ancestrales

La entidad sostuvo que, en cumplimiento de su mandato legal, evalúa de manera permanente proyectos culturales que contribuyan al fortalecimiento de la identidad nacional y al acceso ciudadano a la cultura.

En ese sentido, subrayó que este tipo de eventos no solo promueve expresiones culturales propias del país, sino que también puede generar impactos positivos en la economía local mediante el impulso del turismo cultural y el fortalecimiento de las industrias creativas.

No obstante, el MiCultura fue enfático en señalar que la recepción de una solicitud de patrocinio no constituye una aprobación automática ni un compromiso financiero por parte del Estado.

“Toda solicitud es sometida a evaluación técnica, presupuestaria y jurídica, conforme a los procedimientos internos vigentes”, indicó la institución en sus respuestas.

Como parte del cuestionario, La Prensa consultó específicamente sobre el monto del patrocinio solicitado para el evento. Sin embargo, MiCultura no detalló la cifra ni confirmó un monto concreto en su respuesta oficial.

Pese a ello, fuentes cercanas a la promoción de eventos indicaron que el apoyo económico solicitado rondaría los 80 mil dólares, aunque este dato no ha sido confirmado públicamente por la entidad.

MiCultura reiteró que todo apoyo debe responder a criterios como el interés público, el impacto cultural, la cobertura territorial, el acceso ciudadano y la disponibilidad presupuestaria, entre otros factores establecidos en la normativa vigente.

Asimismo, sustentó su actuación en la Ley 90 de agosto de 2019 y la Ley 175 de noviembre de 2020, que le facultan para promover, respaldar y financiar proyectos culturales, incluidos festivales y actividades artísticas que contribuyan a la difusión y fortalecimiento de las expresiones culturales.

Finalmente, MiCultura subrayó que su política de apoyo a iniciativas culturales se rige por principios de transparencia y uso responsable de los recursos públicos, priorizando aquellas propuestas que generen valor cultural, social y comunitario para el país.

MiCultura dispone de un presupuesto de $146,989,735, de los cuales $110,833,302 corresponden a inversión y $36,166,433 a funcionamiento. La cifra representa un aumento de $32,674,899 en comparación con el presupuesto de 2025, que fue de $114,314,836, con $82,655,411 destinados a inversión y $31,659,425 a funcionamiento.