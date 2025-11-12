Panamá, 14 de noviembre del 2025

    Medioambiente

    Por qué se cerró el Escudo de Veraguas: revelan prácticas irregulares en la zona

    Katiuska Hernández
    En la foto, el Escudo de Veraguas. Alexander Arosemena

    El cierre del acceso a turistas y pescadores al área de la Isla Escudo de Veraguas-Degó se debió a una medida para preservar el medioambiente y evitar las prácticas ilegales que se estaban registrando en esa zona.

    Así lo explicó este miércoles 12 de noviembre el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, quien detalló que el cierre será por un año debido a la situación ambiental crítica que enfrenta esta isla, considerada una de las más valiosas en biodiversidad del país.

    La medida que fue publicada en Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2025, responde a una serie de prácticas irregulares y actividades no permitidas, como el turismo descontrolado, la pesca con cloro, el lanzamiento de anclas sobre arrecifes y la acumulación de basura.

    “Había una situación muy grave en el Escudo de Veraguas: turismo sin control, personas tirando anclas sobre los arrecifes, pescando con cloro y matando pulpos y otras especies marinas que luego vendían, con efectos nocivos para la salud”, declaró el ministro.

    Ministro de Ambiente Juan Carlos Navarro. LP / Alexander Arosemena

    Añadió que también se detectó pesca comercial dentro del área protegida, una actividad totalmente prohibida en un paisaje natural de ese tipo.

    “Escuchando a las autoridades locales y a su petición, se ha cerrado la isla por un año para evitar más destrucción y permitir la recuperación del ecosistema”, indicó Navarro.

    El Escudo de Veraguas, conocido como la “Galápagos panameña”, alberga especies endémicas de flora y fauna, incluyendo el perezoso pigmeo, que no existe en ninguna otra parte del mundo.

    Playa en la isla Escudo de Veraguas. LP/Alexander Arosemena

    Durante el cierre, el Ministerio de Ambiente trabajará junto a la comunidad Nöbe-Buglé y otras poblaciones locales para coordinar acciones de limpieza, restauración y manejo sostenible del área.

    “Queremos garantizar una buena administración y un uso responsable de esta isla, que es parte del patrimonio natural de todos los panameños”, expresó el ministro Navarro.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


