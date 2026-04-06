¿Por qué y cómo atacan las abejas africanizadas? Este año hay un fallecido

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los ataques de abejas africanizadas en el país han sido notorios en las últimas semanas. Datos del Cuerpo de Bomberos de Panamá reflejan que en 95 días de este 2026, han atendido 3,843 emergencias relacionadas con incidentes con abejas africanizadas.

Uno de los hechos más recientes se dio el pasado Viernes Santo cuando, tras un Vía Crucis en Penonomé, las personas fueron picadas por los insectos, requiriendo atención médica al menos 50 personas.

Lea aquí: Más de 100 personas afectadas por abejas africanizadas en medio del Vía Crucis en Penonomé

¿Qué le molesta a las abejas africanizadas y qué hacer?

Los Bomberos destacan entre las principales recomendaciones:

Mantener la calma y alejarse inmediatamente del área.

No lanzar objetos ni intentar dispersar el enjambre.

Evitar ruidos fuertes o movimientos bruscos.

Cubrirse el rostro, cerrar la boca y proteger los oídos si se encuentra en riesgo.

Alertar a otras personas cercanas, especialmente niños, adultos mayores y animales.

Llamar de inmediato al 103.

“Una abeja puede volar sobre la cabeza como señal de advertencia. Si se sienten en peligro, liberan feromonas que provocan ataques en grupo. Por eso, lo más importante es retirarse del área, no hacer ruido y contactar a los bomberos, quienes cuentan con el equipo adecuado”, señaló Bolívar Guevara, apicultor, con amplia experiencia en el manejo de abejas, en un comunicado divulgado por el Cuerpo de Bomberos.

Guevara agregó que estos insectos reaccionan de forma agresiva cuando perciben amenazas.

UN FALLECIDO

Los Bomberos informaron que los casos de ataques de abejas africanizadas ya han dejado un fallecido: un adulto mayor de 77 años, en la provincia de Chiriquí, hecho ocurrido el pasado 31 de marzo de 2026.

La entidad recordó que las africanizadas pueden instalarse en techos de viviendas, patios, lotes baldíos, vehículos abandonados y fincas, razón por la cual es esencial mantenerse alerta y evitar cualquier tipo de contacto.