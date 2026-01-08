Panamá, 08 de enero del 2026

    EDUCACIÓN

    Posibles cambios en el PASE-U: ¿subirá el promedio mínimo a 4.0?

    El cambio a 4.0, si bien busca premiar el esfuerzo académico, podría dejar fuera a un número considerable de estudiantes que no logren alcanzar este nuevo promedio.

    Aleida Samaniego C.
    El Ifarhu evalúa aumentar el promedio mínimo a 4.0 en el programa PASE-U y adoptar la tarjeta Clave Social para agilizar los pagos. Archivo

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) está evaluando una serie de cambios que podrían afectar la ejecución del programa PASE-U en los próximos años. Entre las modificaciones en discusión destaca un ajuste en los requisitos académicos, con una propuesta para elevar el promedio mínimo exigido de 3.5 a 4.0.

    Este ajuste, que se encuentra en fase de análisis, tiene como objetivo incentivar un mayor esfuerzo académico entre los estudiantes. De concretarse, la medida impactaría a miles de beneficiarios del programa, ya que muchas familias podrían ver afectada la elegibilidad de sus hijos si no cumplen con el nuevo promedio establecido.

    Además, el Ifarhu está evaluando la implementación de la tarjeta Clave Social como nuevo mecanismo de pago. Esta opción busca agilizar los desembolsos y reducir las inconsistencias detectadas en el sistema de cheques, especialmente en las comunidades más alejadas y de difícil acceso, donde los pagos mediante cheques han presentado diversos problemas logísticos.

    Si la propuesta de elevar el promedio mínimo a 4.0 se implementa, esto podría significar que los estudiantes deberán esforzarse aún más para mantener su elegibilidad para el programa. Actualmente, los requisitos académicos para poder cobrar el PASE-U son:

    • Primaria: Promedio general mínimo de 3.0.

    • Premedia y Media: Promedio mínimo de 3.0 en cada asignatura.

    El cambio a 4.0, si bien busca premiar el esfuerzo académico, podría dejar fuera a un número considerable de estudiantes que no logren alcanzar este nuevo umbral, aunque continúen con buen desempeño general.

    Actualmente, más de 700,000 estudiantes se benefician de este subsidio, que representa una inversión estatal superior a los 260 millones de balboas anuales. Las propuestas que se están evaluando buscan mejorar la ejecución del programa para garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan, mientras se fomenta un mayor esfuerzo académico.

    El Ifarhu continúa con el análisis de estas propuestas, que podrían formar parte de un proceso más amplio de reforma al sistema educativo del país, con miras a fortalecer la educación y asegurar que los recursos públicos se utilicen de la manera más eficiente y transparente posible.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

