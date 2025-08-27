Panamá, 27 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    GESTIÓN DEL AGUA

    Potabilizadora de Chilibre está operativa al 94% mientras se repara bomba dañada

    Yaritza Mojica
    Potabilizadora de Chilibre está operativa al 94% mientras se repara bomba dañada
    Potabilizadora de Chilibre abastece de agua potable a la ciudad de Panamá y San Miguelito. Archivo

    La planta potabilizadora Federico Guardia Conte en Chilibre se mantiene operativa al 94%, debido a que el personal técnico del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) continúa reparando una de las bombas afectadas en la estación de agua tratada, a raíz de una falla registrada el pasado lunes 25 de agosto.

    +info

    Idaan: potabilizadora de Chilibre opera al 90% de su capacidad Falla eléctrica afecta el funcionamiento de planta potabilizadora de ChilibreAtención, ciudad capital: Terminan trabajos en potabilizadora de Chilibre; la planta reanuda operacionesPlanta potabilizadora de Chilibre suspende operaciones por trabajos de mantenimiento Planta potabilizadora de Chitré vuelve a operar al 100 % tras fallas por fluctuaciones eléctricas

    Rutilio Villarreal, director del Idaan, explicó que ayer martes se detectó una vibración fuera del patrón normal de funcionamiento de la bomba. Como resultado, el personal técnico recomendó detener la bomba para verificar la causa de la vibración y proceder con la reparación correspondiente.

    No obstante, “tras la fuerte lluvia que cayó en la tarde de ayer, se produjo un retraso en los trabajos; sin embargo, al final del día desmontaron la bomba, la sacaron de la estación de bombas y la trasladaron al taller”, indicó Villarreal.

    “Hoy reemplazaremos algunas balineras de la bomba y luego la volveremos a colocar en su lugar”, añadió.

    El director del Idaan estimó que estas labores podrán concretarse en horas de la tarde, y que al final de la noche la bomba debería estar funcionando nuevamente.

    Sin embargo, aclaró que todas las labores dependen también de las condiciones climáticas, ya que para introducir las bombas en la estación será necesario hacerlo a través del techo de la misma.

    Además, Villarreal mencionó que se han realizado algunos ajustes a la red para equilibrar la presión y reducir el impacto en las personas. El 6% de agua que no se produce afecta principalmente a las comunidades más alejadas de la red y los puntos altos de San Miguelito.

    Potabilizadora de Chilibre está operativa al 94% mientras se repara bomba dañada
    Rutilio Villarreal, director del Idaan. LP/Elysée Fernández

    El director del Idaan informó que las bombas de la planta potabilizadora de Chilibre llevan más de 25 años en funcionamiento, sin interrupciones. Ante esta situación, el Idaan reconoce que estas bombas deben ser reemplazadas, por lo que las seis primeras bombas serán renovadas.

    Villarreal detalló que las dos primeras bombas ya están en camino y deberán llegar en septiembre próximo, procedentes de Houston, Estados Unidos.

    El resto de los equipos eléctricos llegará en noviembre. Las bombas son de fabricación especial, hechas a medida para la planta potabilizadora de Chilibre, ya que se enviaron a la fábrica con las especificaciones del Idaan.

    Estos trabajos forman parte del plan de modernización de la planta potabilizadora de Chilibre que se ha estado desarrollando en los últimos meses, explicó el director del Idaan durante el Foro de Agua 2025, organizado por La Prensa, la mañana de este 27 de agosto.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • Segundo pago del bono de $50 a jubilados y pensionados sigue sin fecha definida. Leer más
    • Todo lo que necesitas saber sobre las agroferias del IMA para este miércoles 27 de agosto: horarios y puntos de venta. Leer más
    • Limpian la escultura del Cristo del Abismo en las profundidades del mar italiano. Leer más
    • Fallece Ricardo Poma, magnate salvadoreño impulsor de Multiplaza y Metromall en Panamá. Leer más
    • Desmantelan red que movió $7.1 millones mediante una cadena de salones de belleza. Leer más
    • El seguro privado del personal del Órgano Judicial costará $15 millones. Leer más