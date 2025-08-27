Potabilizadora de Chilibre está operativa al 94% mientras se repara bomba dañada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La planta potabilizadora Federico Guardia Conte en Chilibre se mantiene operativa al 94%, debido a que el personal técnico del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) continúa reparando una de las bombas afectadas en la estación de agua tratada, a raíz de una falla registrada el pasado lunes 25 de agosto.

Rutilio Villarreal, director del Idaan, explicó que ayer martes se detectó una vibración fuera del patrón normal de funcionamiento de la bomba. Como resultado, el personal técnico recomendó detener la bomba para verificar la causa de la vibración y proceder con la reparación correspondiente.

No obstante, “tras la fuerte lluvia que cayó en la tarde de ayer, se produjo un retraso en los trabajos; sin embargo, al final del día desmontaron la bomba, la sacaron de la estación de bombas y la trasladaron al taller”, indicó Villarreal.

“Hoy reemplazaremos algunas balineras de la bomba y luego la volveremos a colocar en su lugar”, añadió.

El director del Idaan estimó que estas labores podrán concretarse en horas de la tarde, y que al final de la noche la bomba debería estar funcionando nuevamente.

Sin embargo, aclaró que todas las labores dependen también de las condiciones climáticas, ya que para introducir las bombas en la estación será necesario hacerlo a través del techo de la misma.

Además, Villarreal mencionó que se han realizado algunos ajustes a la red para equilibrar la presión y reducir el impacto en las personas. El 6% de agua que no se produce afecta principalmente a las comunidades más alejadas de la red y los puntos altos de San Miguelito.

El director del Idaan informó que las bombas de la planta potabilizadora de Chilibre llevan más de 25 años en funcionamiento, sin interrupciones. Ante esta situación, el Idaan reconoce que estas bombas deben ser reemplazadas, por lo que las seis primeras bombas serán renovadas.

Villarreal detalló que las dos primeras bombas ya están en camino y deberán llegar en septiembre próximo, procedentes de Houston, Estados Unidos.

El resto de los equipos eléctricos llegará en noviembre. Las bombas son de fabricación especial, hechas a medida para la planta potabilizadora de Chilibre, ya que se enviaron a la fábrica con las especificaciones del Idaan.

Estos trabajos forman parte del plan de modernización de la planta potabilizadora de Chilibre que se ha estado desarrollando en los últimos meses, explicó el director del Idaan durante el Foro de Agua 2025, organizado por La Prensa, la mañana de este 27 de agosto.