Potabilizadora de Chilibre suspenderá operaciones este fin de semana por trabajos técnicos

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que este fin de semana se realizará una paralización programada de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, como parte de los trabajos de interconexión del Anillo del Este, que se ejecutan en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

La suspensión de operaciones comenzará el sábado a las 6:00 a.m. y se extenderá hasta la medianoche, con una duración aproximada de 18 horas. Las labores continuarán el domingo, con el objetivo de completar una serie de trabajos técnicos complementarios.

Entre las intervenciones previstas se incluyen labores de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en el lago Alajuela, el balanceo de los sistemas eléctricos, ajustes en la red de distribución y el reemplazo de válvulas de 24 pulgadas en sectores como El Chorrillo y Pedregal.

El Idaan indicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer y optimizar el sistema de distribución de agua potable en la ciudad capital y en áreas aledañas.

La entidad recomendó a la población tomar las previsiones necesarias ante la suspensión temporal del servicio.