Panamá, 26 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    SUMINISTRO DE AGUA

    Potabilizadora de Chilibre suspenderá operaciones este fin de semana por trabajos técnicos

    La suspensión de operaciones comenzará el sábado a las 6:00 a.m. y se extenderá hasta la medianoche, con una duración aproximada de 18 horas.

    Aleida Samaniego C.
    Potabilizadora de Chilibre suspenderá operaciones este fin de semana por trabajos técnicos
    Planta potabilizadora en Chilibre. Archivo

    El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que este fin de semana se realizará una paralización programada de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, como parte de los trabajos de interconexión del Anillo del Este, que se ejecutan en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

    La suspensión de operaciones comenzará el sábado a las 6:00 a.m. y se extenderá hasta la medianoche, con una duración aproximada de 18 horas. Las labores continuarán el domingo, con el objetivo de completar una serie de trabajos técnicos complementarios.

    Entre las intervenciones previstas se incluyen labores de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en el lago Alajuela, el balanceo de los sistemas eléctricos, ajustes en la red de distribución y el reemplazo de válvulas de 24 pulgadas en sectores como El Chorrillo y Pedregal.

    El Idaan indicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer y optimizar el sistema de distribución de agua potable en la ciudad capital y en áreas aledañas.

    La entidad recomendó a la población tomar las previsiones necesarias ante la suspensión temporal del servicio.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias del IMA: lugares de venta para el martes 27 de enero. Leer más
    • Comando Sur de Estados Unidos dona a Panamá cuatro lanchas para fortalecer la seguridad del Canal. Leer más
    • Concurso General de Becas del Ifarhu 2026: este viernes vence el plazo de postulación. Leer más
    • Cobre Panamá anuncia que contratará a 700 personas para el procesamiento del material rocoso en la mina. Leer más
    • Estados Unidos enviará cuatro helicópteros Black Hawk a Panamá para ejercicios de entrenamiento conjunto. Leer más
    • Playa Prieta vuelve al público entre llamados a proteger su valor histórico y ambiental. Leer más
    • Pago del Cepanim para jubilados depende de reglamentación y tabla oficial del MEF. Leer más