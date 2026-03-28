Potabilizadora de Chilibre vuelve al 100% y avanza recuperación del agua en la ciudad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La recuperación de la presión del agua se dará de manera paulatina, en los sectores altos de la ciudad de Panamá y San Miguelito, en un proceso que dependerá del comportamiento del sistema de distribución.

La planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre alcanzó nuevamente el 100% de su capacidad operativa este sábado 28 de marzo, por lo que el restablecimiento del suministro de agua potable se dará de forma progresiva en distintos sectores de la ciudad de Panamá y San Miguelito, informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

De acuerdo con la entidad, las zonas más afectadas durante la contingencia —principalmente puntos altos y áreas alejadas de la red— comenzarán a recuperar la presión de manera paulatina, en un proceso que dependerá del comportamiento del sistema de distribución.

La normalización del servicio fue posible tras completar la reparación e instalación de un motor clave en la estación de bombeo de agua tratada, trabajos que se extendieron hasta la madrugada y que contaron con el apoyo técnico de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Instalación del motor de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Cortesía

Cabe recordar que el daño en el motor se registró el pasado 24 de marzo. Este equipo acciona una de las bombas encargadas de impulsar el agua potable hacia la ciudad de Panamá, cuya falla provocó una disminución en la producción, al pasar de 223 millones de galones diarios a aproximadamente 203 millones.

Durante los días de afectación, la planta operó con una capacidad reducida, lo que generó bajas presiones e intermitencia en el suministro. No obstante, las autoridades destacaron que la rápida detección de la falla y la respuesta técnica permitieron acortar el tiempo de los trabajos, inicialmente estimados en varios días.

Ante el proceso de recuperación, el Idaan reitera el llamado a la población a hacer un uso racional del agua, con el fin de acelerar la estabilización del servicio en toda la red, especialmente en las zonas que históricamente tardan más en normalizarse.