Panamá, 05 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Galardón

    Premio Excelencia para ‘La Prensa’ como medio escrito más destacado

    Guillermo Pineda G.
    Premio otorgado a 'La Prensa', por la facultad de Comunicación de la Universidad de Panamá.

    El diario La Prensa recibió el Premio Excelencia en la categoría “El medio periodístico escrito más destacado”, durante la ceremonia organizada por la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá.

    El acto se celebró este jueves 4 de diciembre en el Teatro Balboa, ante la presencia de profesores, estudiantes, comunicadores e invitados especiales.

    El reconocimiento destaca la trayectoria de un medio con más de 45 años de labor periodística, que ha mantenido una línea de trabajo enfocada en la rigurosidad, la independencia y el interés público.

    En el discurso de premiación, se subrayó el esfuerzo diario de una sala de redacción que convive con los cambios tecnológicos sin perder la esencia del periodismo de datos, la verificación y la reportería en la calle.

    Se valoró la dirección y presidencia de Jorge Molina, responsable de guiar al medio en una etapa clave de transformaciones, así como el rol de la subdirección y la unidad investigativa a cargo de Mónica Palm, reconocida por impulsar reportajes y coberturas que han marcado la agenda nacional.

    El galardón se convierte en una reafirmación del vínculo de La Prensa con sus lectores y del compromiso por seguir informando con profundidad, contexto y transparencia.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

