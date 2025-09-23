Premios Juventud 2025 en Panamá: detalles de la seguridad, desvíos y transmisión en vivo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Por primera vez en su historia, los Premios Juventud 2025 se celebrarán fuera de Estados Unidos, teniendo como sede el Centro de Convenciones Amador (antiguo Figali) en Panamá, este jueves 25 de septiembre.

La Policía Nacional anunció un despliegue de más de 400 unidades de seguridad de distintos estamentos, incluyendo el Servicio de Protección Institucional, el Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil y la Policía Municipal.

Se establecerán tres anillos de seguridad en los accesos, perímetros externos, estacionamientos y área interna del evento.

“Es la primera vez que este evento se desarrolla fuera de Estados Unidos, por lo que los estamentos de seguridad garantizan, a través de varios anillos de seguridad, la protección de todas las personas que asistan al evento, así como del personal de talentos que se presentará en el Figali”, informó Eduardo Delgado, de la Policía Nacional.

Desvíos y restricciones de tránsito

Desde las 9:00 a.m. del jueves 25 de septiembre, se aplicarán cierres y desvíos en Amador. Estará bloqueado el carril que va desde la Caja de Ahorros hacia Pencas e Isla Perico, quedando habilitados únicamente los carriles en dirección hacia las afueras.

Los buses de MiBus (Metrobus) ingresarán por la avenida Juan Perón, en la parte posterior del Figali.

Objetos prohibidos en el evento

Las autoridades recordaron que no se permitirá el ingreso con armas de fuego, objetos punzocortantes ni contundentes. Además, se instalarán puntos de control y revisión para garantizar la seguridad de los asistentes.

Una gala histórica para la música latina

La 22.ª edición de los Premios Juventud será transmitida en vivo por Univision, UniMás, Galavisión y ViX, consolidando a Panamá como un centro cultural y de entretenimiento de relevancia internacional.

De acuerdo con la organización, la elección de Panamá como sede busca conmemorar el Mes de la Herencia Hispana y proyectar al país como un punto estratégico para eventos de talla mundial.

El evento tendrá distribución en múltiples países: