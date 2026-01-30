Panamá, 30 de enero del 2026

    Prepárese: habrá suspensión del servicio de agua este fin de semana en Panamá y San Miguelito

    Yaritza Mojica
    Planta potabilizadora de Chilibre. Tomada de X

    Los residentes de los distritos de Panamá y San Miguelito deberán prepararse y almacenar agua este fin de semana, debido a que el suministro de agua potable será suspendido por trabajos programados en la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre.

    El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que la planta dejará de operar por un período de 18 horas, desde las 5:00 a.m. hasta las 11:30 p.m. de este sábado 31 de enero, como parte de trabajos de mantenimiento e interconexión del Anillo Hidráulico del Este.

    El director del Idaan, Rutilio Villarreal, detalló que entre las labores previstas se encuentra la interconexión del Anillo Hidráulico del Este, a cargo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), con el objetivo de optimizar el suministro de agua hacia ese sector de la ciudad.

    Adicionalmente, durante la paralización de la planta potabilizadora se ejecutarán trabajos en la subestación eléctrica, así como inspecciones en el pozo de succión del lago, a cargo de la Autoridad del Canal de Panamá, y el reemplazo de válvulas en la ciudad capital.

    Una vez reiniciadas las operaciones de la potabilizadora, a la medianoche del domingo 1 de febrero, el sistema se recuperará de forma gradual en un plazo aproximado de ocho horas.

    Las comunidades ubicadas en las zonas altas de San Miguelito y la ciudad de Panamá podrían experimentar falta de agua o baja presión durante el proceso de recuperación del sistema.

