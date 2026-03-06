Preseleccionados del Concurso General de Becas serán conocidos la próxima semana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, informó a los medios de comunicación que la próxima semana se publicará la lista de estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas, en el que participaron más de 151,000 aspirantes a nivel nacional.

Godoy explicó que la institución busca ampliar la cantidad de beneficiarios y que la meta es alcanzar cerca de 100,000 estudiantes preseleccionados, tanto en el Concurso General de Becas como en el programa dirigido a personas con discapacidad.

Según el director de la entidad, los estudiantes podrán verificar si fueron preseleccionados utilizando el código que recibieron al momento de aplicar al concurso. Además, el Ifarhu evalúa la posibilidad de enviar correos electrónicos masivos a los aspirantes que resulten preseleccionados, para facilitar la notificación.

El presupuesto inicial destinado a este programa fue de 50 millones de balboas; sin embargo, la entidad analiza la posibilidad de ampliarlo con el objetivo de aumentar la cantidad de beneficiarios.

En cuanto a los requisitos, el director detalló que para el Concurso General de Becas se exige un promedio mínimo de 4.5 en el nivel escolar y un índice académico de al menos 2.0 para estudiantes universitarios. En el caso del programa para personas con discapacidad, el proceso de selección es más flexible y toma en cuenta principalmente las condiciones de vulnerabilidad de los aspirantes.

Las autoridades reiteraron que la publicación oficial de los preseleccionados se realizará la próxima semana y que, posteriormente, cada regional del Ifarhu continuará con el proceso de verificación y trámite de los beneficiarios.