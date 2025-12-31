Restablecen servicio de la Línea 2 del Metro tras presencia de adulto mayor en la vía

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El servicio de la Línea 2 del Metro de Panamá fue restablecido la mañana de este miércoles 31 de diciembre, luego de que se registrara la presencia de un adulto mayor en la zona de vías, informó la empresa operadora.

De acuerdo con el comunicado oficial, el usuario ingresó al viaducto ubicado entre las estaciones San Miguelito (Línea 2) y Paraíso, lo que obligó a la suspensión preventiva de la operación por razones de seguridad.

La detención del servicio que duró alrededor de unos 20 minutos, se realizó con el objetivo de que la persona fuera retirada sin riesgos.

Esta sería la segunda ocasión en una semana en la que una persona es detectada en los rieles del Metro de Panamá. En la tarde del domingo 28 de diciembre se registró un incidente similar, que obligó a la suspensión del servicio por casi dos horas en la Línea 2, específicamente en el área de la estación Cerro Viento.