Panamá, 31 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Transporte público

    Restablecen servicio de la Línea 2 del Metro tras presencia de adulto mayor en la vía

    Yasser Yánez García
    Restablecen servicio de la Línea 2 del Metro tras presencia de adulto mayor en la vía
    Imagen ilustrativa.

    El servicio de la Línea 2 del Metro de Panamá fue restablecido la mañana de este miércoles 31 de diciembre, luego de que se registrara la presencia de un adulto mayor en la zona de vías, informó la empresa operadora.

    De acuerdo con el comunicado oficial, el usuario ingresó al viaducto ubicado entre las estaciones San Miguelito (Línea 2) y Paraíso, lo que obligó a la suspensión preventiva de la operación por razones de seguridad.

    La detención del servicio que duró alrededor de unos 20 minutos, se realizó con el objetivo de que la persona fuera retirada sin riesgos.

    Esta sería la segunda ocasión en una semana en la que una persona es detectada en los rieles del Metro de Panamá. En la tarde del domingo 28 de diciembre se registró un incidente similar, que obligó a la suspensión del servicio por casi dos horas en la Línea 2, específicamente en el área de la estación Cerro Viento.

    Yasser Yánez García

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tribunal deja sin efecto acuerdo de pena de Mario Martinelli en el caso granos y declara nula parte de la investigación. Leer más
    • Proceso de revocatoria de mandato contra alcaldesa de Arraiján suma 2,488 firmas. Leer más
    • Jubilados y pensionados: CSS publica el calendario oficial de pagos de enero 2026. Leer más
    • Alcaldesa de Arraiján defiende demolición del monumento chino y asegura que fue una decisión técnica y legal. Leer más
    • Miembro de la Junta Directiva de la CSS es investigado por presunto peculado agravado. Leer más
    • Fallece el abogado Álvaro Alfredo Arias Arias. Leer más
    • Gobierno de Panamá ordena la inmediata restauración del monumento chino en el mismo sitio, en el Mirador del Puente de las Américas. Leer más