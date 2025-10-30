Presenta Estudio de Impacto Ambiental del tramo Santa Rita – Sierra Llorona del Corredor del Caribe

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El proyecto “Diseño y construcción de la carretera Quebrada Ancha–María Chiquita, en la provincia de Colón”, conocido también como Corredor del Caribe, específicamente en el tramo 1 Santa Rita–Sierra Llorona, realizó este 29 de octubre un foro público correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría III.

Originalmente, el proyecto fue dividido en dos tramos. El primero, que comprendía desde Quebrada Ancha hasta Sierra Llorona, fue suspendido el año pasado, luego de que el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) descartara continuar la evaluación del EIA categoría III relativo a ese segmento. La solicitud fue presentada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), tras considerar que la ruta inicial no era viable.

Ahora, tras las modificaciones y recomendaciones de MiAmbiente, se propuso un nuevo alineamiento o ruta para el Corredor del Caribe, que partirá de la comunidad de Santa Rita Arriba, distrito de Colón, hacia Sierra Llorona (reemplazando el proyecto vial Quebrada Ancha – María Chiquita).

Precisamente, el foro público del EIA categoría III que se realizó en el gimnasio del Instituto Benigno Jiménez Garay, en Sabanitas, provincia de Colón, fue con el objetivo de presentar a la comunidad los detalles técnicos, ambientales y sociales del proyecto, además de recoger los aportes y consideraciones dentro del proceso de evaluación que adelanta MiAmbiente.

Durante la actividad, el director de Proyectos Especiales del MOP, Edgar Peregrina, explicó que el foro constituye una etapa clave para avanzar en la ejecución de este importante corredor vial, que impulsará el desarrollo integral de la Costa Arriba de Colón.

“Hoy estamos presentando el estudio de impacto ambiental a la comunidad para explicar las etapas de construcción y los beneficios que traerá esta obra. La Costa Arriba de Colón es un tesoro nacional, y este proyecto busca llevar desarrollo, turismo y mejor conectividad a toda la región”, destacó Peregrina.

El foro contó con la participación activa de moradores y líderes comunitarios de Santa Rita, Sabanitas, María Chiquita, Portobelo y Santa Isabel, además de representantes del Comité de Gestión Turística del distrito de Santa Isabel, liderado por Yira Molinar, y de la Cámara de Turismo de Portobelo, presidida por Cristóbal Valencia.

El tramo Santa Rita–Sierra Llorona forma parte del proyecto global Quebrada Ancha–María Chiquita, que contempla el diseño, construcción y financiamiento de una carretera de 27.5 kilómetros, con dos carriles, pavimento de hormigón asfáltico, hombros, tres puentes vehiculares, sistemas de drenaje y señalización moderna.

En cuanto al tramo 2 (Sierra Llorona–María Chiquita), actualmente registra un avance físico del 31%. Las labores se concentran en esta sección, la cual ya cuenta con resolución de aprobación del EIA.

Esto se da luego del fallo de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitido el 6 de enero de 2025 por la magistrada María Cristina Chen Stanziola, que levantó la suspensión provisional aplicada en junio de 2024 al EIA del tramo Sierra Llorona–María Chiquita. Dicho fallo respondió a una demanda de nulidad presentada por la abogada ambientalista Susana Serracín, quien invocó el principio precautorio para evitar posibles daños ambientales.

Avances del tramo 2

La carretera Quebrada Ancha–María Chiquita contempla el diseño, construcción y financiamiento de aproximadamente 28.4 kilómetros, que conectarán ambos puntos. En este frente, se desarrollan actividades de colocación y compactación de material selecto y capa base, riego de imprimación, construcción de cunetas trapezoidales y zampeados, además de la implementación de medidas de mitigación ambiental, entre ellas la colocación de barreras de control de sedimentación y material pétreo para la estabilización de taludes.

La obra, ubicada cerca de la reserva natural Sierra Llorona, es ejecutada por el MOP a través del Consorcio Transeq–Estrella y tiene un costo de 91 millones 635 mil dólares.

El proyecto incluye dos carriles con pavimento de hormigón asfáltico, hombros, siete puentes vehiculares y un viaducto sobre la Autopista Don Alberto Motta, además de sistemas de drenaje, estudios técnicos y ambientales, y señalización vial moderna.

Según el MOP, una vez culminada, la obra reducirá los tiempos de traslado, disminuirá los costos de operación vehicular y fortalecerá la conexión entre la Autopista Panamá–Colón y los poblados costeros, contribuyendo al desarrollo sostenible y al bienestar de miles de residentes colonenses.