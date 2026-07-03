Presentan impugnación a elecciones en la Universidad de Panamá y frenan proclamación del virtual ganador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El recurso fue recibido por el Organismo Electoral Univeristario.

La proclamación del virtual ganador a la rectoría de la Universidad de Panamá quedó legalmente suspendida desde este viernes, luego de que el Organismo Electoral Universitario (OEU) recibió una impugnación formal que, según el reglamento institucional, impide oficializar cualquier resultado hasta que el recurso sea resuelto por el pleno de la entidad, confirmó a La Prensa el presidente del Organismo, profesor Rufino Fernández.

El recurso de nulidad de elección fue interpuesto a las 9:09 a. m. de este viernes 3 de julio por el abogado Jonathan Brown, en representación de la candidata Migdalia Bustamante Villarreal y su equipo de trabajo. La acción legal se fundamenta en presuntas violaciones a los artículos 95, 96 y 100 del reglamento interno electoral.

Proceso de elecciones en la Universidad de Panamá. Foto: Yaritza Mojica

Pruebas de presuntos fallos informáticos y exclusión

El jurista Jonathan Brown, explicó a La Prensa que la demanda incluye pruebas documentales, testimoniales y en video que detallan presuntas “irregularidades constantes” durante la jornada de votación del pasado 1 de julio.

De acuerdo a Brown, entre las supuestas anomalías denunciadas destacan:

Incongruencias digitales: Desfases entre los datos de la página oficial del OEU, las publicaciones de la prensa local y los escrutinios reales de mesa.

Exclusión de estudiantes: Entre 200 y 300 alumnos con comprobantes de pago vigentes no aparecieron en el padrón electoral y no pudieron votar.

Alteración de horarios: Apertura tardía de urnas a las 8:00 a. m. (en lugar de las 7:00 a. m.) y cierres anticipados capturados en video.

Falta de transparencia: Omisión en la obligación reglamentaria de mostrar públicamente cada voto al momento del conteo.

Proceso de elecciones en la Universidad de Panamá. Foto: Yaritza Mojica

El proceso en manos del pleno

El profesor Rufino Fernández, presidente del OEU, confirmó la recepción del documento dentro del periodo legal de dos días hábiles para presentar recursos.

Explicó que el próximo lunes, 6 de julio, se reunirá de forma prioritaria para analizar los recursos de la elección de rector, antes de evaluar las impugnaciones de otras autoridades universitarias.

“Mientras tengamos el recurso y no se dé la respuesta correspondiente, no se puede proclamar”, enfatizó Fernández.

El funcionario aclaró a este medio que el pleno primero evaluará si la demanda cumple con las formalidades para ser aceptada o rechazada.

De ser admitida, se procederá a un análisis profundo de las pruebas para dictar un fallo definitivo.

El sistema electoral de la casa de estudios superiores, se basa en la ponderación de los votos, que se distribuyen de la siguiente manera:

Estamento Docente (Profesores): Su voto representa el 60% del resultado final.

Estamento Estudiantil (Estudiantes): Su voto representa el 30% del resultado final.

Estamento Administrativo (Personal): Su voto representa el 10% del resultado final.

Según el conteo parcial del proceso electoral, el actual vicerrector académico de la Universidad de Panamá (UP), José Emilio Moreno, se mantiene como el virtual ganador, superando el 58.32% de los votos emitidos, mientras que Migdalia Bustamante se ubicaba en la segunda posición con el 19.77%