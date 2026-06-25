Línea 3 del Metro de Panamá avanza 77% y entra en fase clave pruebas dinámicas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, realizó este 25 de junio una inspección a los trabajos de construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá S.A., una de las obras de infraestructura más complejas del país y que busca transformar la movilidad entre Panamá Oeste y la ciudad capital.

El proyecto continúa avanzando hacia su etapa final de construcción, al registrar un progreso global del 77%, mientras se desarrollan las pruebas dinámicas del monorriel en uno de los tramos más importantes del sistema.

El recorrido se realizó entre el Patio y Talleres de Ciudad del Futuro y la estación Vista Alegre, en un tramo de aproximadamente seis kilómetros que ya se encuentra en fase de evaluación. Este segmento atraviesa parte del distrito de Arraiján y comprende cuatro de las 11 estaciones que integrarán la Línea 3.

Durante la inspección, el mandatario abordó el tren 02, una de las 26 unidades que conformarán la flota, acompañado por el director general del Metro de Panamá, S.A., César A. Pinzón M., ministros de Estado y otras autoridades. En el trayecto se observaron las pruebas dinámicas del sistema en operación.

Esta fase es clave dentro del proyecto, ya que permite evaluar la interacción entre la infraestructura, el sistema de control y el material rodante, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad, confiabilidad y eficiencia antes de su entrada en servicio.

El equipo técnico explicó que en esta etapa se ejecutan pruebas de tracción, frenado, estabilidad y sistemas de seguridad, fundamentales para validar el comportamiento del monorriel en condiciones reales de operación.

Las unidades, desarrolladas con tecnología japonesa, cuentan con seis vagones, capacidad para aproximadamente 1,000 pasajeros y una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora. Además, incorporan un sistema de respaldo mediante baterías que permite a los trenes continuar su marcha hasta la siguiente estación en caso de interrupciones eléctricas.

En cuanto al avance de obra, el proyecto presenta distintos niveles de ejecución según el tipo de infraestructura: 85% en el tramo elevado, 66% en el tramo soterrado y 90% en el túnel excavado por la Tuneladora Panamá.

Dentro del trazado en pruebas destaca la estación Ciudad del Futuro, que alcanza un 98% de avance, posicionándose como una de las más avanzadas del proyecto.

Con una extensión de 24.5 kilómetros y 11 estaciones, la Línea 3 del Metro de Panamá se perfila como una de las obras de mayor impacto en la movilidad del país, con capacidad para movilizar hasta 30,000 pasajeros por hora en cada sentido y consolidarse como una solución de transporte masivo entre Panamá Oeste y la ciudad de Panamá.