Presidente Mulino a docentes en huelga: ‘regresen a las aulas y salven el año escolar’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, durante su discurso a la nación con motivo de su primer año de gestión, ofrecido este 1 de julio en la Asamblea Nacional, envió un mensaje claro a los docentes panameños que se mantienen en paro de labores desde el pasado 23 de abril, para que “regresen a las aulas y salven el año escolar”.

Los docentes, aglutinados en los diversos gremios magisteriales, llevan 70 días de paralización en protesta contra la Ley 462, que reformó el sistema de jubilaciones en el país.

“Les hablo con el respeto que me merecen como formadores de la Nación: regresen a las aulas y salven el año escolar. Los padres, los alumnos y yo les estaremos eternamente agradecidos. Aún estamos a tiempo”, destacó el mandatario.

Señaló que “la presión —con respecto a la reforma a la Caja de Seguro Social (CSS)— ha sido tal, que personas leídas, formadas y educadas, como son los maestros, cayeron en la trampa de las mentiras difundidas por algunos líderes sesgados ideológicamente”.

Mulino indicó que “la ley es clara: no afecta ninguno de sus derechos. Esta huelga ya no es una lucha, es un secuestro a la educación. Lo más doloroso es que los rehenes no son todos, sino únicamente aquellos niños y jóvenes que dependen del sistema público, aumentando así la brecha que el sistema debería cerrar”.

Ante este panorama, el mandatario de la nación señaló que “surge otra triste ironía: hay maestros que enseñan tanto en escuelas públicas como privadas, pero solo hacen huelga en la pública. Incluso, muchos de ellos tienen hijos que asisten a esas mismas escuelas”.

Concluyó ese capítulo del discurso afirmando que la nueva ley de la Caja de Seguro Social “es un paso vital para garantizar las pensiones de los panameños y mejorar el sistema de salud”.

Por su parte, los gremios magisteriales, que se encontraban durante este martes 1 de julio, en el exterior de los predios del Palacio Legislativo, protestaban con tamboritos y consignas en contra de la Ley 462.

Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), manifestó que llevan 70 días de paro, siendo esta la segunda huelga más larga del sector magisterial, después de la de 1979. Indicó, además, que “el docente, maestro y profesor han demostrado que hoy y mañana son el verdadero contrapeso del poder”, por lo que la paralización se mantienen en los diversos bastiones de lucha.

Ábrego expresó que “los docentes no se rajan” y envió un mensaje al presidente Mulino para que “respete la democracia”. Añadió que seguirán en los bastiones de lucha y que mañana regresarán a las conversaciones con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) hasta el próximo viernes donde revisan diversos, para posteriormente presentar una propuesta a la Asamblea Nacional.