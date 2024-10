Presidente Mulino exige propuestas realistas en la mesa de debate por la CSS

Escuchar audio noticia

El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó que las mesas establecidas para abordar los temas relacionados con la Caja de Seguro Social (CSS) —tanto el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) como la mesa de servicios de salud— están avanzando de manera fluida.

Mulino señaló que las propuestas están comenzando a presentarse y a ser sustentadas, con la expectativa de finalizar el proceso en una o dos reuniones más. Sin embargo, enfatizó que dichas propuestas deben estar “bien sustentadas, especialmente en cuanto al origen de los fondos”. Comentó que “no es que van a decir póngale tanto de esto... No, eso no funciona así, porque el Estado no se maneja así”, refiriéndose a quienes sugieren asignaciones imprecisas o excesivas de recursos.

Además, el mandatario anunció el inicio del plan de cirugías de la CSS, con una capacidad inicial de entre 5 y 10 intervenciones diarias. Las primeras operaciones estarán enfocadas en cardiología y ortopedia, ya que estas especialidades tienen mayor cantidad de pacientes en lista de espera. Las cirugías se llevarán a cabo en la Ciudad de la Salud, y gradualmente se incluirán otras intervenciones, como las de cataratas.

Presidente Mulino señala que están comenzando a llegar las medicinas que no estaban disponibles en la Caja de Seguro Social. https://t.co/tyaVDrVkUE pic.twitter.com/R58LIwI1Vd — La Prensa Panamá (@prensacom) October 3, 2024

Sobre el abastecimiento de medicamentos en la CSS, Mulino informó que el proceso de adquisición ya está en marcha, lo que permitirá garantizar el acceso a medicamentos vitales para los asegurados.

Cabe recordar que el pasado 1 de octubre, día en que Dino Mon asumió como director general de la CSS, reveló el hallazgo de una gran cantidad de medicamentos vencidos, los cuales representan un riesgo para la salud y una pérdida económica de 2.5 millones de dólares.

[Lea también: Dino Mon reporta pérdida de $2.5 millones por medicamentos vencidos en la CSS]

Las dos mesas de debate se instalaron el 16 de septiembre y cuentan con la participación de representantes del sector empresarial, trabajadores, pacientes y autoridades, quienes debaten la crisis que enfrenta la CSS.

Se prevé que el debate finalice el 31 de octubre, para luego presentar un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional.