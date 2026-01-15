Presidente Mulino sanciona la ley para pagar los Cepadem a jubilados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, acompañado de los ministros Juan Carlos Orillac y Felipe Chapman, sancionó este jueves 15 de enero la Ley 506, que autoriza el pago de los Certificados de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) a jubilados y pensionados con décimos pendientes entre 1972 y 1983.

Esta medida, que pondrá fin a una deuda histórica, llega después de décadas de espera, pero genera dudas sobre la efectividad del proceso.

El pago comenzará en junio de 2026 mediante el uso de Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim), un mecanismo que busca garantizar el desembolso.

Los certificados serán transferibles, exentos de impuestos y no podrán ser embargados, pero el proceso plantea dudas sobre la capacidad del gobierno para implementarlo sin errores. Además, si el beneficiario ha fallecido, los herederos podrán acceder al pago mediante un trámite sencillo.

El Ministerio de Economía y Finanzas será el encargado de coordinar todo el proceso. No obstante, las promesas del gobierno sobre la organización del pago y la garantía de información clara deberán ser evaluadas con cautela, dado el historial de malas experiencias con pagos similares.

El titular de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, indicó que los certificados serán entregados mediante citas que se agendarán de forma digital.

“Este pago se realiza en cumplimiento de la Ley 727 de 2021 y del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la segunda mitad del año pasado, reafirmando el respeto del Estado al orden jurídico y a los derechos adquiridos. No se trata de una decisión discrecional, sino de una obligación legal que el Estado debe honrar”, señaló Chapman.