Presupuesto 2026: recorte al IPHE afecta 11 proyectos para personas con discapacidad

Un total de 11 proyectos de inversión del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) están en riesgo durante el 2026 debido al recorte presupuestario recomendado para la entidad.

La directora del IPHE, Karelia Sánchez Mundo, advirtió en la sustentación del presupuesto ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que la reducción afectará de manera directa los programas de inclusión y atención dirigidos a la población con discapacidad.

El instituto solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) $83.7 millones para el próximo año fiscal, de los cuales $80.2 millones serían para funcionamiento y $3.5 millones para inversión. Sin embargo, el MEF recomendó $79.1 millones, con $77.5 millones para funcionamiento y apenas $1.6 millones para inversión, lo que representa $4.6 millones menos de lo solicitado y una disminución respecto al presupuesto aprobado para este año ($79.5 millones).

Sánchez Mundo explicó que este recorte compromete la ejecución de proyectos destinados a fortalecer la habilitación, rehabilitación e inclusión social, así como la modernización de los servicios que ofrece el IPHE en todo el país. “Por lo que nos tocará puertas para solicitar apoyo económico”, expresó.

Entre los proyectos afectados se encuentran:

Construcción de un módulo del IPHE en Arraiján (Panamá Oeste).

Ampliación de dos aulas de “Retos Múltiples” en Colón.

Instalación de una cerca perimetral en el módulo de El Roble, Aguadulce (Coclé).

Construcción de un módulo de servicios sanitarios en Santiago (Veraguas).

Reemplazo de techos en la Escuela de Enseñanza Especial y en los talleres de producción de Betania (Panamá).

Adecuaciones al sistema eléctrico y drenajes en la sede de Betania.

Mejoras en la pista de equinoterapia del IPHE en David (Chiriquí).

Mantenimiento preventivo de aires acondicionados en las sedes del programas de parálisis cerebral.

Mantenimiento de sistemas de bombeo en las sedes de atención de parálisis cerebral.

La directora advirtió que la reducción presupuestaria limita las posibilidades del instituto para atender a miles de estudiantes y beneficiarios en todo el país, por lo que reiteró la necesidad de contar con los recursos solicitados. “De no garantizarse el financiamiento, la población con discapacidad será la más afectada, ya que estos proyectos son claves para su inclusión y desarrollo integral”, subrayó.

El IPHE cuenta con 1,119 docentes y 73 administrativos distribuidos en 21 sedes a nivel nacional.