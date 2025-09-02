Panamá, 02 de septiembre del 2025

    CAJA DE SEGURO SOCIAL

    Primer pago de septiembre a jubilados y pensionados será este viernes 5

    Aleida Samaniego C.
    Los jubilados y pensionados cobran este viernes 5 de septiembre. Yaritza Mojica

    Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán este viernes 5 de septiembre el primer pago del mes, tanto si perciben su pensión mediante transferencia ACH como por cheque. Quienes cobran por cheque deberán acudir a los centros habilitados por la CSS en todo el país para retirarlo.

    La entidad recordó que los beneficiarios pueden consultar el calendario oficial de pagos 2025 en su página web para conocer las fechas de los próximos desembolsos.

    Este esquema de pagos mensuales busca garantizar que los jubilados y pensionados reciban sus fondos de manera oportuna, evitando retrasos y aglomeraciones en los centros de pago.

    Mientras tanto, el desembolso del bono permanente se realizó la semana pasada, tras un retraso causado por el proceso de aprobación correspondiente.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

