Primer pago del Concurso General de Becas 2025: escuelas habilitadas el 27 de octubre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que continuará este lunes 27 y martes 28 de octubre con el primer pago del Concurso General de Becas y otros beneficios correspondientes al año 2025, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media.

Todos los beneficiarios deben acercarse a la sede central del Ifarhu, ubicada en la ciudad de Panamá, para retirar sus cheques en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Escuelas habilitadas para cobrar en estas fechas:

Lunes 27 de octubre

Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) y Escuela Vocacional Especial (EVE): centro de pago IPHE y EVE

Colegio María Inmaculada

Escuela Integral Montessori y Colegio Montessori de Panamá

Colegio Real

Martes 28 de octubre

Instituto Atenea

Colegio St. Mary

Próximas fechas de pago en otras escuelas:

Miércoles 29 de octubre

Instituto Chino Panameño

Panama Christian Academy

Jueves 30 de octubre

Oxford International School

Colegio Javier

El calendario completo está disponible en el siguiente enlace: Primer Pago 2025 de Becas y Asistencias Económicas

Becas y asistencias económicas que se pagarán: