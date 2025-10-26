Panamá, 26 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    IFARHU

    Primer pago del Concurso General de Becas 2025: escuelas habilitadas el 27 de octubre

    Aleida Samaniego C.
    Primer pago del Concurso General de Becas 2025: escuelas habilitadas el 27 de octubre
    El Ifarhu realizará este lunes 27 y martes 28 de octubre el primer pago del Concurso General de Becas y otros beneficios 2025. Cortesía

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que continuará este lunes 27 y martes 28 de octubre con el primer pago del Concurso General de Becas y otros beneficios correspondientes al año 2025, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media.

    Todos los beneficiarios deben acercarse a la sede central del Ifarhu, ubicada en la ciudad de Panamá, para retirar sus cheques en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

    Escuelas habilitadas para cobrar en estas fechas:

    Lunes 27 de octubre

    Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) y Escuela Vocacional Especial (EVE): centro de pago IPHE y EVE

    Colegio María Inmaculada

    Escuela Integral Montessori y Colegio Montessori de Panamá

    Colegio Real

    Martes 28 de octubre

    Instituto Atenea

    Colegio St. Mary

    Próximas fechas de pago en otras escuelas:

    Miércoles 29 de octubre

    Instituto Chino Panameño

    Panama Christian Academy

    Jueves 30 de octubre

    Oxford International School

    Colegio Javier

    El calendario completo está disponible en el siguiente enlace: Primer Pago 2025 de Becas y Asistencias Económicas

    Becas y asistencias económicas que se pagarán:

    • Concurso General

    • Puesto Distinguido

    • Asistencia Económica Educativa

    • Asistencia Económica para estudiantes con discapacidad

    • Asistencia Económica para Erradicación del Trabajo Infantil

    • Asistencia Económica para Deportes

    • Asistencia Económica para Eventos Académicos y Culturales

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Imputan cargos por peculado y corrupción a siete beneficiarios de los auxilios económicos del Ifarhu. Leer más
    • Detienen a empresario y funcionarios por fraude de créditos fiscales en Panamá. Leer más
    • IMA: horario y lugares de venta de las Agroferias para este jueves 23 y viernes 24 de octubre. Leer más
    • Atención jubilados: CSS anuncia pago adelantado de la primera quincena de noviembre. Leer más
    • Ifarhu anuncia la provincia que recibirá el PASE-U 2025 de 27 al 31 de octubre. Leer más
    • Chichi De Obarrio, condenado por Blue Apple, pierde querella en Italia contra su exesposa. Leer más
    • Días libres en noviembre: feriados y pagos por fiestas patrias en Panamá. Leer más