Primer pago del Concurso General de Becas 2025: escuelas habilitadas el 27 de octubre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que continuará este lunes 27 y martes 28 de octubre con el primer pago del Concurso General de Becas y otros beneficios correspondientes al año 2025, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media.
Todos los beneficiarios deben acercarse a la sede central del Ifarhu, ubicada en la ciudad de Panamá, para retirar sus cheques en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
Escuelas habilitadas para cobrar en estas fechas:
Lunes 27 de octubre
Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) y Escuela Vocacional Especial (EVE): centro de pago IPHE y EVE
Colegio María Inmaculada
Escuela Integral Montessori y Colegio Montessori de Panamá
Colegio Real
Martes 28 de octubre
Instituto Atenea
Colegio St. Mary
Próximas fechas de pago en otras escuelas:
Miércoles 29 de octubre
Instituto Chino Panameño
Panama Christian Academy
Jueves 30 de octubre
Oxford International School
Colegio Javier
El calendario completo está disponible en el siguiente enlace: Primer Pago 2025 de Becas y Asistencias Económicas
Becas y asistencias económicas que se pagarán:
Concurso General
Puesto Distinguido
Asistencia Económica Educativa
Asistencia Económica para estudiantes con discapacidad
Asistencia Económica para Erradicación del Trabajo Infantil
Asistencia Económica para Deportes
Asistencia Económica para Eventos Académicos y Culturales